Un jutge de Barcelona obre una investigació a Santi Vidal

Un jutge de Barcelona va obrir ahir una investigació sobre les declaracions de l’exjutge i exsenador d’ERC Santi Vidal. En diverses conferències, Vidal apuntava a presumptes irregularitats del Govern, com ara que la Generalitat disposaria, il·legalment, de les dades fiscals dels catalans. El jutjat d’instrucció número 13 de la capital catalana va acceptar a tràmit la denúncia d’un particular contra l’exmagistrat. La investigació se centrarà en dos presumptes delictes: revelació de secrets i delicte informàtic.

La Fiscalia Superior de Catalunya ja havia obert una altra investigació per esbrinar si les declaracions de Vidal eren certes i, per tant, el Govern podria haver comès irregularitats. “Les manifestacions fetes suggereixen l’existència de comportaments que, si es confirmen, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius”, assegurava llavors la fiscalia. Com que la denúncia és d’un particular, el ministeri públic podrà continuar amb la seva investigació, encara que un jutge n’hagi obert una altra de paral·lela. L’endemà que es fessin públiques les afirmacions, Vidal va deixar el seu escó al Senat.

Reingrés a la carrera judicial

El Consell General del Poder Judicial va suspendre Santi Vidal durant tres anys el febrer del 2015, per haver redactat un esborrany de la futura Constitució catalana. La resolució no va ser ferma fins a l’últim dictamen del Tribunal Suprem el novembre passat, però el temps de suspensió es comptabilitza des del moment en què va haver de deixar l’Audiència de Barcelona. Per tant, podria demanar el reingrés a la carrera judicial el febrer del 2018.