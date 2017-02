El jutge manté les acusacions contra PxC per la campanya del 2011

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha tancat la instrucció del cas que investiga la campanya de Plataforma per Catalunya (PxC) de les eleccions municipals del 2011. El jutge manté les acusacions contra l'antiga cúpula del partit, encapçalada per Josep Anglada, per un presumpte delicte de discriminació i provocació a l'odi, que podrien comportar penes d'entre un i tres anys de presó i una multa de sis a dotze mesos.

En la interlocutòria, el magistrat considera que els tretze acusats van ser "els autors i ideòlegs" de la propaganda electoral que incloïa un xec simulat a nom d'una persona magrebina amb l'import de 4.000 euros, al revers del qual es deia que el Parlament havia repartit 4.000 milions d'euros entre els immigrants els anys 2009 i 2010. La campanya també cridava a l'eliminació de places de col·legis i llargs d'nfants de la ciutat reservades per a immigrants.

El jutge considera que el contingut de la campanya "supera els límits de la llibertat d'expressió i colpeja en el nucli de la dignitat humana", a més de ser un discurs "indiciàriament delictiu". Les informacions que va difondre PxC "promouen o justifiquen l'odi racial i la xenofòbia perquè és un discurs basat en la intolerància".

El magistrat considera que aquesta mena de discursos poden incitar la resta de la població "a fabricar un enemic artificial i predisposen el caldo de cultiu adequat perquè, en un moment de forta crisi econòmica, es pugui arribar a canalitzar qualsevol acte violent contra aquells immigrants". En la interlocutòria, també s'exposa que la campanya suposa una "menysvaloració o trivialització dels immigrants musulmans".

Ara, les parts han de sol·licitar l’obertura de judici oral o l’arxivament del cas. La resolució judicial dóna 10 dies a les parts perquè ho sol·licitin. L'advocat de l'associació denunciant Watani, Hilal Tarkou, ja ha avançat a l'ACN que demanarà la pena màxima de tres anys de presó i dotze mesos de multa.

El 2013, el magistrat Diego Álvarez de Juan –alhora instructor del cas Innova– ja va citar a declarar com a imputat per aquests fets el cap de llista de PxC per Reus a les municipals, Albert Tafalla, arran d’una denúncia de l’associació Watani. El 4 de desembre del 2013 el candidat local va declarar als jutjats que la campanya estava dirigida per la cúpula del partit i es va escudar en la llibertat d’expressió.