Un jutge anul·la la pertinença de la diputació de Tarragona a l'AMI

Nou cop judicial contra l'independentisme. Un jutge ha anul·lat la pertinença de la diputació de Tarragona a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) perquè considera que una entitat local no pot associar-se per anar contra la unitat d'Espanya. Així ho ha avançat La Vanguardia i confirmen fonts de l'AMI a l'ARA arran d'una denúncia interposada per Societat Civil Catalana i que el jutge va resoldre el 2 de juny. Tanmateix, segons l'AMI, s'ha notificat aquest divendres, el mateix dia que el Govern ha anunciat la data i la pregunta del referèndum.

El jutge, que és el mateix que ja va rebutjar que el municipi de Reus pogués adherir-se a l'associació local, considera que l'AMI és una associació que té per objectiu trencar l'ordenament jurídic espanyol.