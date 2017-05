El jutge de l'Audiència Nacional cita a declarar com a investigada la dona d'Oriol Pujol

El jutge de l' Audiència Nacional, José de la Mata, ha citat a declarar com a investigada (antiga imputada) Anna Vidal, dona d'Oriol Pujol per la causa que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol a Andorra. En la citació, per al proper 17 de maig, el jutge De la Mata, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, imputa Anna Vidal com a titular de dos dels comptes de la família a Andorra. D'una banda, un del qual era cotitular amb Oriol Pujol; i de l'altra, un compte a Andbank on compartia titularitat amb el mateix expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.

Segons explica el jutge a la citació, Anna Vidal era titular d'aquests dos comptes des de la mateixa data el 20 de desembre de 2008. Per això, el magistrat de l'Audiència Nacional considera "pertinent, necessària i proporcionada" la seva declaració per determinar per quina raó era cotitular d'aquests dos comptes mancaris el mateix dia i a la mateixa entitat.

Aquesta citació s'ha d'emmarcar en el si d'una investigació judicial que intenta determinar l'origen de la fortuna que la família Pujol tenia a Andorra i per la qual ja han declarat davant l'Audiència Nacional el mateix Oriol Pujol i les seves germanes Mireia i Marta al llarg del darrer mes. Així, el jutge, que va decidir crear una 'macroacusa' per investigar el 'clan' Pujol, considera que la família Pujol-Ferrusola va teixir durant anys una estratègia compartida i coordinada per desenvolupar diferents negocis econòmics, generar rèdits, ocultar-los i distribuir-los entre tots d'acord amb criteris establerts per aconseguir el blanqueig dels actius aconseguits". És a dir, els acusa de ser una "organització" dedicada al "blanqueig".

A més, el darrer mes el mateix jutge de l'Audiència Nacional va decidir decretar presó incondicional per a Jordi Pujol en considerar que havia desviat diners durant la mateixa investigació.