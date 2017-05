El jutge del 3% torna a demanar al TSJC que investigui Gordó

El jutge instructor del cas 3%, que investiga el presumpte finançament irregular de CDC, apunta, novament, a Germà Gordó. El magistrat Josep Bosch, del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell (Baix Penedès), va fer arribar ahir una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què demana que citi com a investigat l’exconseller de Justícia i actual diputat de Junts pel Sí al Parlament. Per aquesta última condició, Gordó és aforat i correspon a l’alt tribunal català investigar-lo.

El gener passat el jutge ja va sol·licitar que s’obrís una investigació a Gordó, però el magistrat Enric Anglada -a qui també es dirigeix aquesta segona exposició raonada- no ho va considerar oportú. Aleshores, no va veure indicis clars que impliquessin directament l’exgerent de CDC amb la presumpta trama de pagament de comissions al partit per part d’empreses adjudicatàries d’obra pública.

La documentació aportada incloïa reunions de Gordó entre el 2011 i el 2012 amb empresaris investigats, però Anglada va considerar que aquestes trobades estaven molt allunyades en el temps de les donacions rebudes per les fundacions CatDem i Fòrum Barcelona -vinculades a CDC-, de manera que no es podia establir una relació causa-efecte entre elles. Per això, l’alt tribunal va demanar al jutge instructor que concretés la seva demanda.

La nova petició del jutge va agafar ahir l’implicat en plena sessió parlamentària i no va voler referir-s’hi en públic. En conversa amb l’ARA, el diputat es va remetre al que va dir quan el magistrat va sol·licitar al TSJC per primera vegada que se l’investigués. “Mai m’han demanat res d’il·legal i no he fet res d’il·legal”, va assegurar aleshores.

La tesi d’Anticorrupció

Qui també ha posat l’ull sobre Gordó en el cas 3% és la Fiscalia Anticorrupció, que, en un informe remès al jutge el novembre passat, assenyala l’exconseller com l’“aconseguidor” o “recaptador” de la trama. Fins aleshores només havia apuntat a l’extresorer de CDC Andreu Viloca com l’encarregat de controlar de manera “sistemàtica” el tràmit de les suposades comissions. Segons el ministeri públic, darrere Viloca era “necessària” l’existència d’“alguna persona que tingués poder polític i social a CDC i a l’administració pública de Catalunya”. Gordó era secretari del Govern d’Artur Mas.

A parer de la fiscalia, “no existeix explicació legal i coherent que justifiqui la quantitat de gestions, dinars, interlocucions i reunions” mantingudes per Gordó, alguna d’elles a la mateixa seu del partit i, fins i tot, al Palau de la Generalitat, amb els empresaris implicats i en algunes ocasions en presència de Viloca. En alguns casos, apunta la fiscalia, els empresaris es van assabentar a través de Gordó i Viloca que els havien adjudicat les obres a la seva empresa gairebé tres mesos abans que el DOGC publiqués el resultat del concurs.

L’operació Pika

Només uns dies més tard del primer intent del jutge perquè el TSJC cités Gordó, el 2 de febrer, es va produir l’anomenada operació Pika, en què la Guàrdia Civil va detenir 18 persones relacionades presumptament amb el cas 3%, entre les quals l’excoordinador de règim intern, Francesc Sànchez, o l’exregidor de CiU a l’Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, tots dos en llibertat després de l’interrogatori del jutge del Vendrell. De fet, Anticorrupció havia demanat que Gordó també fos detingut aquell dia per escorcollar, entre altres immobles, el seu domicili i el seu despatx al Parlament. Alguns dels empresaris que van declarar com a investigats van admetre davant el jutge del Vendrell que en les seves comunicacions utilitzaven noms en clau com “Gerardo” o “Gregorio” per referir-se a Gordó.

Fonts del TSJC van explicar ahir a l’ARA que l’exposició motivada no serà pública abans que la sala civil i penal de l’alt tribunal analitzi si el jutge ha aportat nous indicis que justifiquin la investigació sobre Gordó.