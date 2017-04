El jutge de l'Audiència Nacional demana imputar el president de Múrcia

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia (TSJM) que imputi el president murcià Pedro Antonio Sánchez, per suborn, frau i revelació d'informació per la seva participació a la trama Púnica. Una petició que va en contra del criteri de la Fiscalia Anticorrupció. La tinent fiscal d'Anticorrupció va firmar un document controvertit després que les fiscals del cas es neguessin a fer-ho. Un fet que va motivar la compareixença del fiscal general de l'Estat, José Manual Maza, al Congrés.

Velasco ha elevat una exposició raonada al TSJM al veure-hi indicis que Sánchez s'hauria beneficiat de serveis de reputació personal prestats per empreses del cas Púnica i pagats amb diners públics. En l'auto, el jutge admet que el contracte per millorar la seva imatge a Internet que s'anava a pagar amb diners públics no es va arribar a fer, però creu que això no impedeix que se li pugui imputar un delicte de frau només pel fet de concertar un contracte. També afegeix que si el contracte s'hagués fet, hauria incorregut a un delicte de malversació.