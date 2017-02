El jutge anul·la l'entrada de Reus a l'AMI després del recurs de C's i SCC

El jutge ha anul·lat l'entrada de Reus a l' Associació de Municipis per la Independència (AMI). El magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha estimat el recurs que van presentar els quatre regidors de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Reus i Societat Civil Catalana (SCC) el setembre de 2015 en relació a l'adhesió a l'AMI, tal i com han informat fonts d'ambdues formacions.

Segons ha pogut saber Europapress, el jutge alega que "disposar de recursos públics per a dur a terme finalitats contràries a l'ordenament jurídic" excedeix i desborda clarament l'àmbit de la llibertat d'expressió i d'acció política. En aquest sentit, la sentència decreta que "no és legalment possible" que institució pública adopti posicions polítiques "alienes a les seves competències" perquè això suposaria imposar el posicionament a tots els habitants del municipi però " menys possible és encara si aquest posicionament contradiu la Constitució".

A més, recorda que els ajuntaments només poden associar-se "per exercir les seves competències o feines d'interès comú" i entén que l'AMI no ho és perquè es tracta d'una associació amb clara vocació independentista.

Reaccions des de C's i SCC

C’s ha anunciat que presentarà una moció a tots els ajuntaments en què té representació que formen part de l’AMI per instar-los a abandonar-la. El responsable d'Acció Institucional a Catalunya de Ciutadans, Joan García, ha recordat que la formació ja ha advertit a molts dels municipis en què té representació que “fer servir les institucions i els diners de tots per a un ús partidista no només és un error sinó que és il·legal".

García ha explicat que en la moció que es portarà als ajuntaments s'instarà a "revisar de forma immediata qualsevol acord que no respecti el principi de pluralisme polític i, si s’escau, a la seva immediata revocació". Així mateix, ha afegit que se sol·licitarà que "les partides econòmiques destinades fins ara a pagar les quotes de l'AMI es destinin a polítiques socials en benefici dels ciutadans”.

Per la seva banda, el portaveu de C's a Reus, Juan Carlos Sánchez, ha volgut expressar la seva "satisfacció" per la sentència perquè reconeix que amb l'adhesió a una associació que defensa la independència de Catalunya, l 'Ajuntament està "incomplint la Constitució sota el pretext d'una suposada voluntat popular" . Segons el portaveu de la formació, es tracta d'una "finalitat d'interès comú dels representants polítics que decideixen l'adhesió a l'associació, però en cap cas és una finalitat d'interès comú dels veïns de Reus".

La sentència, a més, condemna el consistori a assumir els costos judicials, que pugen a 300 euros. Per a Sánchez, aquests diners "haurien de ser assumits pels regidors que van votar a favor de l'adhesió a l'AMI, i no anar a càrrec de tots els ciutadans de Reus". També ha recordat que "els regidors de C's es van personar en nom propi contra l'acord aprovat pel ple del consistori el 13 de juliol de 2015".