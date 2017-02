Els liberals europeus ja no donen suport a Artur Mas

El líder dels eurodiputats liberals, Guy Verhofstadt, es va comprometre l'any 2014 a donar suport públicament a l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, si la justícia intentava condemnar-lo per haver organitzat la consulta del 9-N. El compromís, que es va segellar a través d'una carta dirigida a Artur Mas i feta pública pels mitjans de comunicació, estava justificat, ja que el PDECat (CDC en aquella època) forma part del grup dels liberals europeus (ALDE) al Parlament europeu. Però el suport no ha arribat, tal com denunciava aquest dilluns per xarxes socials el periodista irlandès Brian Maguire, amb l'etiqueta #principis. "Sense comentaris de Guy Verhofstadt?", es preguntava.

La resposta a aquest silenci apunta a Ciutadans. El principal canvi que s'ha produït en aquests tres anys és que, des del juny de l'any passat, els liberals europeus van acceptar al seu grup l'entrada de Ciutadans per guanyar pes dins de l'a Unió Europea. Des d'aleshores, el PDECat i Ciutadans comparteixen grup a Brussel·les i els convergents han anat perdent influència. A més del silenci del Guy Verhofstadt durant el judici d'aquest dilluns contra Mas pel 9-N, el polític flamenc va participar la setmana passada en un acte amb Ciutadans on va deixar clar el canvi de rumb dels liberals europeus. Verhofstadt va aprofitar l'acte de clausura del congrés de C's, celebrat aquest diumenge, per felicitar Albert Rivera i defensar que no són temps per a "nacionalismes ni populismes" que suposen fer passos enrere en el projecte europeu. "Et dic, Albert, que no estaràs sol en aquesta lluita", va sentenciar, en declaracions recollides per ACN.

En aquest marc, va criticar el president dels Estats Units, Donald Trump, que segons va afirmar aposta obertament per la desintegració de la UE i el retorn del nacionalisme a Europa. "Us puc dir que és la pitjor cosa a fer, impulsar el nacionalisme a Europa. El vam tenir en el passat, i no està basat en valors, sinó en l'ètnia. Va provocar 20 milions de morts el passat segle, i no ha de tornar".