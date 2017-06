"Som l'esquerra": el PSOE estrena lema i vídeo pel congrés, amb la vista posada en Podem

El PSOE de Pedro Sánchez comença a desplegar la seva nova estratègia comunicativa, de cara al congrés federal del partit, que se celebrarà a partir del dia 16 d'aquest mes. Amb el lema "Som l'esquerra", el partit ha presentat un vídeo al més pur estil de Podem -fins i tot es fa servir una tipografia semblant a la que utilitza el partit lila, i hi apareixen imatges de manifestacions on van assistir molt militants de la formació de Pablo Iglesias-, destinat a reivindicar el socialisme com "l'única alternativa al PP".

El PSOE es presenta en el vídeo com l'antídot a 6 anys de "patiment, corrupció, desigualtat, retallades, injustícia i mordasses", i pretén recollir el malestar que, "malgrat tot", ha "sortit al carrer". La formació es reivindica com un partit "unit, obert i d'esquerres", a més de "contruiït pels seus militants".

Amb això, el nou secretari general traspassa els seus principals lemes de la campanya de les primàries a nivell orgànic. El lema "Som l'esquerra" servirà per desenvolupar els treballs del cònclave socialista, on es preveu que la ponència política del nou líder socialista acabi imposant-se a la què havia presentat la gestora, i que quedarà esmenada.