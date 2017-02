De l’harmonització fiscal a l’IRPF local: el pla econòmic del PSOE

El PSOE va bastir ahir l’esquelet del que vol ser el seu programa econòmic de cara als pròxims anys. Però malgrat les crides de la gestora a “reformar” la socialdemocràcia, el partit socialista va evitar entrar en les mesures concretes. Una de les poques novetats respecte de l’anterior programa electoral és la proposta perquè els ajuntaments participin de forma directa en la recaptació de l’IRPF amb l’objectiu de garantir els recursos als municipis amb menys població o que tenen menys ingressos per mantenir els serveis públics. El document marc per elaborar la ponència econòmica per al pròxim congrés -de només 10 pàgines- defensa que aquesta recaptació de l’IRPF seria clau per avançar cap a una Espanya federal.

Una altra de les propostes que inclou és un dels grans cavalls de batalla de la presidenta andalusa, Susana Díaz: l’anomenada “harmonització fiscal”, és a dir, que no hi hagi comunitats que puguin abaixar de forma espectacular els impostos -com passa a Madrid-, cosa que genera “competència deslleial” entre autonomies. Va ser una de les grans reivindicacions que va portar a la Conferència de Presidents del gener per a la negociació del nou sistema de finançament autonòmic.

Reivindicar el llegat de Zapatero

En la construcció d’aquest nou esquelet econòmic, la gestora treu de l’ostracisme el llegat de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i reivindica les seves reformes tant socials com econòmiques. Ara bé, no s’atreveix a demanar la derogació completa de la reforma laboral del PP i defensa només, a diferència de Sánchez, una “renda mínima d’últim recurs” per evitar una renda mínima universal.