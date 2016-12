Els lletrats del Parlament qüestionen els pressupostos

Sota el punt de mira judicial en la causa que investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, els lletrats de la cambra catalana van avisar ahir que el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 pot ser inconstitucional. En una nota afegida en cursiva al document que recull les 2.413 esmenes presentades pels grups als comptes i que ahir va ser publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), els lletrats avisen que la disposició addicional 31a dels pressupostos -la que inclou un compromís explícit amb la celebració del referèndum “en el marc de la legislació vigent, en el moment de la seva convocatòria”- pot tenir “connexió i una línia de continuïtat” amb les resolucions del debat de política general sobre el referèndum unilateral suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).

En el seu escrit, els lletrats demanen “tenir presents” els pronunciaments del tribunal durant el debat dels pressupostos en comissió, i subratllen que els membres de la mesa del Parlament han sigut advertits del risc que els comptes puguin vulnerar la Constitució. El mateix text dels lletrats concreta, a més, que, malgrat els advertiments dels serveis jurídics del Parlament, els membres de la mesa han considerat que les resolucions del tribunal espanyol no són “rellevants” per a la tramitació dels comptes.

D’aquesta manera els lletrats posen negre sobre blanc el seu posicionament i es blinden de cara a possibles noves citacions judicials relacionades amb el procés sobiranista. Fins ara els serveis jurídics del Parlament s’havien limitat a expressar el seu posicionament a les reunions de la mesa -a porta tancada-, però les últimes notificacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els han dut a canviar la seva política d’actuació i fer un pas més per intentar que -tal com defensen els grups sobiranistes- les repercusions judicials de les accions del Parlament recaiguin sobre els càrrecs electes i no sobre els funcionaris.

Esmenes per a tots els gustos

L’afegitó dels lletrats a la publicació al BOPC de les esmenes dels grups als pressupostos és el preludi d’una tramitació que es preveu controvertida. Mentre que la CUP reclama eliminar de la disposició addicional

que fa evident el compromís amb el referèndum el fragment que diu “en el marc de la legislació vigent en el moment de la seva convocatòria”, Ciutadans i el PP ja han demanat la supressió d’aquest article. De fet, els dos grups ja han avançat que esgotaran totes les vies per impugnar la partida, començant per demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que retardarà aproximadament un mes el debat final dels pressupostos.

Si els comptes s’aproven o no dependrà de les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. Els cupaires han presentat 151 esmenes encaminades a “rescatar” 760 milions d’euros per a finalitats socials, mentre que la coalició independentista n’ha registrat set per introduir canvis de despeses als departaments d’Interior, Governació i Empresa. El rècord, però, se l’endú el PSC, que ha presentat 1.209 propostes de modificació, per les 568 de Catalunya Sí que es Pot, les 381 del PP i les 97 de Ciutadans.