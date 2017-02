Podem ja té via lliure per decidir si se suma al partit dels ‘comuns’

Les conseqüències que tindrà a Catalunya el congrés que Podem ha celebrat aquest cap de setmana passat són incertes. La cúpula catalana està plenament controlada per Revolta Global (el sector anticapitalista) però té bona relació amb Pablo Iglesias, el gran guanyador de VistalegreII, de manera que el lideratge d’Albano Dante Fachin, actual secretari general català, en surt reforçat. A més, entre les propostes d’Iglesias que s’han aprovat durant el congrés hi ha mantenir part del poder que tenen tots els secretaris generals, que, entre altres coses, seguiran podent escollir la seva cúpula.

Una altra de les conseqüències de Vistalegre II és que la part catalana de Podem ja té plena autonomia per decidir si cal fusionar-se amb el nou partit polític on han de confluir amb Iniciativa, EUiA, Barcelona en Comú i Equo. El partit lila seguirà existint després de la fusió, si és que finalment s’acaba produint, però caldrà negociar molts punts i acabaran sent tots els inscrits (militants) catalans els que decideixin en una votació si cal formar-ne part o no. En aquest sentit, ahir Dante Fachin va voler treure pit davant els altres actors del nou partit que s’està negociant i va advertir que a Vistalegre II hi han participat més de 15.000 catalans. “A Catalunya hi ha molta gent de Podem amb ganes de pronunciar-se i aquesta és la gran aportació de Podem a la confluència”, va dir.

Tot i la llibertat que tindrà la militància de Podem Catalunya per decidir si se suma o no al nou subjecte polític, les propostes polítiques d’Iglesias eren les que menys autonomia atorgaven a les delegacions territorials. D’entre les tres propostes amb més opcions, la dels anticapitalistes era la més descentralitzadora, ja que proposava directament un “CIF propi” i “una entitat jurídica pròpia” per als territoris que ho volguessin. Errejón no parlava de CIF propi (l’autonomia total) però sí que apostava per “iniciar el camí” per acabar donant “personalitat jurídica pròpia” als territoris que ho demanessin. La proposta d’Iglesias, molt més confusa, es limita a “deixar la porta oberta”, segons el mateix Fachin. El líder català va assegurar ahir: “Farem servir totes les capacitats que deixa obert el document per anar cap a l’autogestió”.

Sense errejonistes

Fachin també va defensar que el congrés ha servit per demostrar que Podem “no té por ni al debat ni a confrontar les idees”, fent referència a la pugna interna que hi havia entre els partidaris d’Errejón i els d’Iglesias. Malgrat tot, a Podem Catalunya, després de la “reestructuració” que el mateix Fachin va aplicar fa dues setmanes, ja no queda cap errejonista a la cúpula, que està controlada per Revolta Global. Les últimes veus discordants dins de la direcció eren la de Marc Bertomeu (líder del partit a Barcelona) i la de Jéssica Albiach, diputada de Catalunya Sí que es Pot. Bertomeu va ser apartat sense que se li donés cap explicació, segons denuncia ell mateix, i Albiach va abandonar el càrrec perquè la seva llista, la d’Errejón, només permet tenir un càrrec dins del partit i ella forma part, des de diumenge, del consell ciutadà estatal. Fachin va treure importància ahir al fet que tot just sis mesos després de les primàries catalanes ja no quedi cap errejonista a la direcció: “Tenim la sort que en el debat sobre el nou subjecte polític és molt difícil que s’hi traslladi la confrontació entre els errejonistes i la resta”, va dir.

A més de gestionar el partit per sotmetre a consulta si cal fusionar-se en el nou subjecte polític, la direcció catalana té també sobre la taula el repte dels cercles que encara no s’han activat. Aquesta problemàtica ha provocat que els membres dels cercles afectats anessin als actes previs a Vistalegre II que s’han fet a Catalunya (en què participaven Iglesias i Pablo Echenique) per increpar i escridassar Dante Fachin.

Iglesias: el rol d’Errejón ha de ser “més discret”

La victòria per majoria àmplia de Pablo Iglesias en el congrés que Podem ha celebrat aquest cap de setmana tindrà conseqüències en el futur del seu rival, Íñigo Errejón. Així es desprèn com a mínim de les paraules del secretari general de la formació lila, que ahir va jugar a les insinuacions sobre la qüestió, però va afirmar que, “quan s’està en minoria, s’ha de tenir un rol més discret”.

Errejón és avui secretari polític del partit i portaveu del grup parlamentari al Congrés. I tots dos càrrecs estan ara mateix en l’aire. Iglesias va afirmar que Errejón ha de mantenir un rol “a la primera línia política”, i va reiterar que compta amb ell al seu equip, però no va precisar si repetiria en cap d’aquests rols. Iglesias es va escudar en les noves normes orgàniques del partit, que limiten les atribucions del secretari general en el nomenament de l’executiva, per deslliurar-se de la responsabilitat de nomenar o no Errejón als càrrecs que ocupa actualment. “Ho decidirà el consell ciutadà”, va dir Iglesias. Ahir es va saber que aquest òrgan de decisió intermèdia del partit lila se celebrarà aquest dissabte mateix. Però sí que va donar algunes pistes sobre quina línia seguirà la seva proposta d’executiva: “Cal descentralitzar i ser més corals”.