"Aturem el cop separatista": en marxa la manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona

En marxa la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona contra la independència i el procés sobiranista. La manifestació ha començat pocs minuts després de les 12.00 hores a la Plaça Urquinaona i, després de baixar la Via Laietana, acabarà a la Plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Representants de C's, PP i el PSC s'han situat a la capçalera i entre les proclames que criden els centenars de manifestants que s'han aplegat hi ha "aturem el cop" i "no a la independència, sí a la convivència".

" L'objectiu és recuperar la democràcia i la llibertat i assegurar la convivència", explica SCC, que les veu amenaçades a Catalunya com a conseqüència del "desafiament" del Govern a l'ordre constitucional. La llei de transitorietat jurídica, que els grups independentisme volen fer servir per desconnectar la legalitat catalana de l'espanyola, és una "clara provocació a l'Estat i al conjunt de catalans", segons explicava aquesta mateixa setmana el vicepresident de Societat Civil Catalana, José Domingo.

Segons ell, també ho és el full de ruta de l'Assemblea Nacional Catalana, perquè planteja un escenari de conflicte amb una possible declaració unilateral d'independència. Contra el que considera un "cop institucional" plantejat pels partits i les entitats sobiranistes, SCC ha decidit manifestar-se aquest diumenge a Barcelona.

Societat Civil Catalana és l'entitat que ha encapçalat les darreres mobilitzacions contra la independència de Catalunya. La darrera, també a Barcelona, va reunir 1.400 persones segons la Guàrdia Urbana al Parc de Can Dragó el passat 16 d'octubre. La manifestació, que s'havia de fer el 12 d'octubre en motiu de la festa de la Hispanitat, es va acabar ajornant quatre dies per la pluja.