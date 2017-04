Els mediadors del desarmament d'ETA avisen que no està garantit que no hi hagi una operació policial

Després del comunicat d'ETA, sobre el desarmament deUn dels "intermediaris" implicats en el desarmament d'ETA, Michel Berhocoirigoin, ha assenyalat aquest divendres que la banda terrorista ja no disposa de "totes les armes que estan sota el seu control" i ha reconegut que "no està garantit" que una operació policial "obstaculitzi" el procés.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Berhocoirigoin no ha volgut "concretar com s'està desenvolupant tècnicament el desarmament" s'ha limitat a indicar que "està en la fase final".

Ha assenyalat que els "mediadors" es "mouen en una zona grisa" en la seva tasca d'intermediació per al desarmament de la banda terrorista. "El millor hauria estat que l'Estat francès s'impliqués" en el procés i el desarmament "s'hagués desenvolupat amb unes condicions tècniques consensuades", però l'executiu de França "no ha pres aquesta postura".

Els "mediadors" són conscients que "sempre hi ha riscos, dubtes o problemes de legalitat" però "esperen" que "no hi hagi obstacles" i que "surti bé", ha agregat.

El desarmament final, dissabte

Respecte a l'acte de demà a Baiona (França), Berhocoirigoin no ha donat detalls perquè "hi ha coses per finalitzar" i s'ha remès a indicar que "l'important és que es materialitzi el desarmament" i després "analitzar i jutjar els fets que han tingut lloc aquests dies ".

Berhocoirigoin ha recalcat que per als "mediadors" "és clar" que ETA ja no disposa "de totes les armes que estan sota control" tot i que "sempre hi ha especulacions" i és possible, "com passa en altres processos, que puguin" existir altres arsenals