"Entre mentida i mentida, Bonvehí diu alguna veritat": Cs i PP creuen que les seves paraules demostren que no hi haurà referèndum

PP i Cs veuen en les paraules del número dos del PDECat una evidència clara que el referèndum no es farà, perquè asseguren que és el mateix PDECat qui parla d'eleccions autonòmiques "internament". "Entre mentida i mentida, a Bonvehí se li escapa alguna veritat", ha afirmat el portaveu adjunt de Cs, Fernando de Páramo, perquè "en privat diu que hi haurà eleccions autonòmiques" i públicament "diu que hi haurà referèndum".

Després que aquest dijous es fes pública una conversa en la qual David Bonvehí apostava per un "candidat autonomista" si el procés fracassava, ni PP ni Cs han trigat a reaccionar. En aquest sentit, Cs veu en aquesta afirmació un "problema de cadires" dins el PDECat, però també una "crisi interna" de Junts pel Sí. Les paraules de Bonvehí evidencien, també, per al líder del PP català, Xavier García Albiol, que els dirigents del PDECat quan "es reuneixen entre ells" saben perfectament que el referèndum no es farà.

De Páramo ha demanat als dirigents de la formació sobiranista que resolguin les seves discrepàncies internament perquè no afectin "el dia a dia dels catalans". De fet, Albiol ha demanat al PDECat que tingui en compte que "cada dia el procés té menys suport dels catalans". Albiol ha instat el PDECat que reflexioni, perquè "fa 5 anys CDC era el partit de referència del catalanisme" i ara, ha assegurat, s'ha convertit en "la marca blanca d'ERC".