Un micròfon al despatx d'Ignacio González, clau per a la investigació del cas Lezo

El jutge Alejandro Abascal va decidir col·locar un micròfon al despatx professional de l'expresident de la Comunitat de Madrid i advocat Ignacio González en el marc del cas Lezo, el qual va aportar "importants novetats" a la investigació, segons ha publicat aquest dimarts la SER citant fonts jurídiques. Segons explica la cadena, el jutge va ordenar aquesta mesura inusual en casos de corrupció però que està permesa per la llei d'Enjudiciament Criminal des de 2015 en casos d'"especial gravetat" i davant les precauciones adoptades pels presumptes criminals en les seves converses telefòniques. González, detingut divendres passat, disposava d'un sistema d'encriptació al mòbil.

Les fonts jurídiques consultades expliquen que agents especialitzats de la Guàrdia Civil van entrar de matinada al despatx de l'expresident de la Comunitat de Madrid per col·locar el micròfon, una decisió avalada també pel jutge de Eloy Velasco quan va heretar el cas. Les gravacions fetes pel dispositiu haurien permès obtenir informació obre el sistema de blanqueig de la trama i la facturació falsa, ja que -afegeix la SER- "Ignacio González parlava obertament al seu despatx sense por a ser escoltat".

El dispositiu també ha permès saber que els implicats en el cas es van posar en contacte amb jutges, fiscals i forces de seguretat per saber per què estaven sent investigats. A les converses afirmen que "una jutge amiga de la casa" els va avisar. González va admetre davant del jutge que havia contactat amb jutges i fiscals però va assegurar que només ho va fer per saber com anava la causa contra ell per l'àtic a Marbella.