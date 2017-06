El mini-Procés de Balenyà Estació

“Sempre hem sigut un poble, però mai se’ns ha reconegut com a municipi”. Així s’expressa Èric Vila, l’alcalde-president de Sant Miquel de Balenyà (Osona). Aquest nucli de població, que des del 2014 és una entitat municipal descentralitzada (EMD), està en ple procés d’independència de Seva. A diferència de Catalunya, ja ha celebrat el seu referèndum, i el resultat de la votació va ser un sí rotund al municipi propi (83% dels vots).

La Glòria (38 anys), que és perruquera i ha viscut tota la vida al poble, va votar-hi a favor. Mentre talla els cabells a una clienta assegura que el sobiranisme dels balenyencs té una base identitària. “No tenim res a veure amb Seva. Som com un barri a diversos quilòmetres”, argumenta. Per esdevenir municipi, però, la llei espanyola fixa un mínim de 2.000 habitants (Sant Miquel en té 1.255) i una distància en línia recta d’almenys tres quilòmetres respecte de la població mare (en aquests cas n’hi ha dos i escaig). La Glòria confia que l’auge del dret a decidir a Catalunya faci valer la voluntat popular. “Ara és el moment”, afirma.

Al poble n’hi ha que esperen aquest moment des de fa molt temps. Sant Miquel de Balenyà va néixer al voltant d’una estació de tren, inaugurada l’any 1875, i va créixer a partir del 1965 amb la construcció d’una cooperativa d’habitatges. Durant anys, Balenyà Estació (com també es coneix el poble) pertanyia a quatre municipis. Una circumstància que -explica Vila- feia possible que un balenyenc tingués “la cuina en un municipi i el menjador a l’altre”. Aquesta peculiaritat es veia agreujada per un “maltractament” de l’Ajuntament de Seva, afegeix el Toni (39), professor de secundària. “Si la gent està tan cremada és perquè hi havia un alcalde a Seva que es va passar de rosca”, afegeix. Parla de Josep Palmarola (CiU), que va passar 32 anys al poder. “Més que el Pujol”, emfatitza el Toni.

Diversos habitants del poble confirmen la seva versió. “Vam passar molts anys de caciquisme”, afirma la Maria Rosa, una veïna de 53 anys, que assegura que Palmarola negava inversions i subvencions a Sant Miquel. La tensió amb l’Ajuntament de Seva va acabar el 2011, quan Vila va guanyar les eleccions a Seva, amb la candidatura Unió Municipal, i es va convertir en alcalde. El 2014 va aconseguir l’EMD, i gràcies a un acord amb l’alcalde Xavier Rierola (ERC), que el va substituir el 2015, els balenyencs recuperen tot el que es recapta al poble. “Ara la situació és estable, però no sabem què pot passar en un futur”, remarca Vila.

Viure sense parèntesis

Entre els més convençuts amb la independència hi ha el Joan i la Mari Carmen, que des de fa 24 anys s’encarreguen del restaurant de l’estació. “Som autosuficients com a poble”, defensa ell, i recorda que Balenyà Estació té una escola, una església, instal·lacions esportives, un consultori... Pràcticament totes les estructures de municipi. El Joan, però, també és realista. Està segur que el Parlament donarà suport a la independència de l’EMD, però creu que no n’hi haurà prou. “Ja saps que tot arriba a Madrid”, diu resignat.

Els més grans del poble comparteixen aquest sentiment, i també n’hi ha que estan en contra de separar-se (un 15% va votar no ). “No complim les condicions”, protesta un home, a les portes de l’Ajuntament. Al DNI dels balenyencs, com al cartell a l’entrada del poble, hi ha escrit “Seva” entre parèntesis. “Tenim dret a ser un municipi, ens ho mereixem”, clama la Maria Rosa. Al balcó de l’Ajuntament, un pal de bandera nu espera aquest moment, flanquejat per la senyera i l’estelada. L’espanyola, en aquest mini-Procés, tampoc es veu per enlloc.