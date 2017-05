El ministre de Finances d'Andorra accepta que el frau fiscal de Ferrusola "sembla ser una evidència"

El ministre de Finances d'Andorra, Jordi Cinca, ha dit aquest dimarts que el presumpte frau fiscal de la dona de l'expresident de la Generalitat, Marta Ferrusola, "sembla ser que era una evidència". Les declaracions de Cinca arriben després que aquest dilluns sortís a la llum el document d'una investigació policial en què Ferrusola suposadament ordena un traspàs de diners usant un llenguatge en clau.

"Pel que entenc, el que pretenia era que no se sabés que s'estava fent frau fiscal", ha interpretat el ministre de Finances aquest dimarts, en una entrevista a Catalunya Ràdio. La qüestió per a Cinca és, però, una altra: "A més del frau fiscal, que sembla ser que era una evidència, aquests diners eren d'una procedència il·lícita?"

Per al ministre andorrà, és Ferrusola qui haurà d'aclarir-ho. Tot i això, ha mostrat la seva preocupació per la imatge que el cas Pujol està donant del seu país. " Andorra és una víctima col·lateral", ha assegurat. Cinca ha explicat que tots els bancs del Principat tenen mecanismes de control de diners per comprovar la traçabilitat i, si algun d'ells no els té ben fixats, "estaran incomplint preceptes legals" andorrans.

La nova legislació andorrana

Els traspassos de Ferrusola es remunten al 1995, quan Andorra tenia tipificats delictes de trànsit d'armes, de drogues i de persones. Per tant, els diners que tenien aquests orígens "ja havien de ser perseguits, però els procedents del frau fiscal no estaven tipificats i podien superar mecanismes de control", ha dit, cosa que ha canviat amb la nova legislació.

Segons el ministre, el seu govern actuava llavors amb el marc legal que tenia a Andorra, on hi havia secret bancari, i a més ha assegurat que a ningú li preocupava la família Pujol. Per això, Cinca ha destacat les eines de què s'ha dotat el seu executiu ara perquè no torni a succeir: " Ara estem pagant conseqüències de situacions anteriors".