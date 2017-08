El ministre d'Exteriors passa les vacances privades a l'ambaixada de l'Equador i amb cotxe oficial

El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, i la seva família es troben de vacances a l'Equador, on s'allotgen a l'ambaixada espanyola i fan servir cotxes oficials, segons publica aquest dilluns Eldiario.es. Tot i que el ministre no té agenda oficial, i que la llei marca que l'ús de cotxes oficials s'emmarca en "l'exercici de les seves funcions", Dastis els utilitza per fer excursions i anar de compres.

Segons Exteriors, el ministre ha estat convidat per l'ambaixador espanyol al país, Carlos Abellá de Arístegui, a qui el mateix Dastis va nomenar el febrer d'aquest any. Segons el ministeri, Dastis ha sufragat les despeses de les seves vacances, a excepció de l'allotjament, els àpats i els desplaçaments pel país. És a dir, el ministre ha pagat el seu bitllet d'avió, el de la seva dona i el de la seva filla.

A més, Exteriors justifica que l'ús del cotxe oficial per part del ministre es deu a motius de seguretat, tot i que, segons indica Eldiario.es, les recomanacions de seguretat de la web del ministeri per als que viatgen a l'Equador es limiten a la possibilitat que hi hagi terratrèmols i erupcions volcàniques, que no poden ser esquivats per un cotxe oficial.