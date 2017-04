Iceta reconeix que enfrontar-se a la gestora del PSOE i votar 'no' a la investidura de Rajoy va ser un "accident"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera un "accident" el no dels diputats del PSC a la investidura del president espanyol, Mariano Rajoy, en contra de la decisió del PSOE de votar-hi afirmativament. Així es desprèn d' unes gravacions que publica aquest dimecres 'El País'.

En l'àudio, que recull la intervenció del líder del PSC en l'últim comitè federal del PSOE, Iceta afirma que "no tornarà a passar" que el PSC es posicioni en contra del PSOE en "una decisió en qual participem i votem". A la gravació també reconeix el "lideratge" del president de la gestora, Javier Fernández, en el procés "complicat" que viu el partit, i demana als seus companys socialistes espanyols un "esforç de comprensió".

A les gravacions, Iceta també reconeix que el nou acord entre PSC i PSOE no ho resol tot, perquè els problemes "apareixen sense ser convidats", però assegura que, per la seva part, no es tornarà a produir una situació en la qual desacatin una decisió en què han participat i sobre la qual han votat, com va passar amb motiu del vot a la investidura de Rajoy.

El socialista demana als seus companys comprensió "en un moment especialment fumut", ja que alerta que la majoria parlamentària a Catalunya i el Govern han iniciat una "galopada cap al precipici". "Hem d'evitar que arribi el precipici, però no sé si ho podrem fer, perquè no depèn només de nosaltres. Demano no només comprensió, sinó compromís", rebla.

Sigo pensando que había que votar no a Rajoy. Lo que dije en el CF del @psoe es que aceptaremos las decisiones en cuya votación participemos — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 12 d’abril de 2017

En una piulada a Twitter aquest matí, Iceta ha reafirmat que el que va dir en el comitè federal del PSOE és que acceptaran les decisions que es prenguin a partir de les votacions en què participin. En el tuit també assegura: "Segueixo pensant que s'havia de votar 'no' a Rajoy".