La moció de Podem trastoca els plans de Sánchez contra Rajoy

Podem va crear-se amb un sol propòsit: triturar l’arc de l’esquerra, PSOE inclòs, i governar Espanya. La maquinària electoral, però, es va estavellar el 26-J. Ni sumant-hi Esquerra Unida (IU) i amb un Pedro Sánchez molt desgastat internament van aconseguir superar la llei electoral i fer el sorpasso als socialistes. Passat el xoc inicial i consumades les purgues internes per arraconar del tot el sector més procliu a pactar amb els socialistes -el de l’ex número dos, Íñigo Errejón-, Pablo Iglesias ha tornat a la càrrega per erigir-se en l’indiscutible líder de l’oposició. Entén que no hi ha cap norma no escrita per la qual hagi d’esperar que el PSOE resolgui el seu lideratge abans de respondre als escàndols de corrupció al PP, i ha triat la moció de censura per llançar un nou pols: evidenciar que els socialistes poden “trair Espanya fins a dues vegades”. La seva idea és que es voti al voltant de les primàries del 21 de maig. De fet, avui enviarà una carta al PSOE per demanar oficialment que s’hi afegeixi.

El moviment ha capgirat l’estratègia de Pedro Sánchez i l’ha obligat a fer pinya amb els seus rivals interns en plena recollida d’avals. És l’únic candidat socialista que ha reclamat obertament la dimissió de Mariano Rajoy arran de les ingerències en la justícia per evitar que s’empresonés l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, arran de l’operació Lezo. Però l’ex secretari general del PSOE, per ara, no ha anat més enllà. Mentre Iglesias busca transmetre que Ferraz està sent “ostatge” del govern espanyol, Sánchez ha hagut de tornar al vell discurs de la “pinça” PP-Podem. “Quan Iglesias va poder escollir entre un president socialista i Rajoy, va votar Rajoy”, recorda, però ell mateix va admetre arran del cop a Ferraz que la vella guàrdia mai l’hauria deixat pactar amb la formació lila.

Ara bé, si l’equip de la candidatura sanchista assegurava fa unes setmanes que el seu pla no passava per derrocar Rajoy a través d’una moció de censura si aconseguien de nou la secretaria general del PSOE, ara ja no descarten aquesta opció de màxims. El moviment d’Units Podem -secundat només per Compromís i per ERC si és a canvi d’un referèndum pactat- ha alterat els plans de Sánchez, que reclama no començar “la casa per la teulada” i assegura que ara mateix “no hi ha una majoria alternativa”. Els seus rivals volen aprofitar el discurs pròxim a Podem, amb qui ha proposat treballar “colze a colze” per alertar de la inestabilitat que pot crear a Espanya si Sánchez guanya les primàries.

Ahir, des de Lleida, Sánchez es va erigir en el candidat capaç de “derrotar” Rajoy i va qualificar Iglesias de “simple sparring” per al president espanyol.

Tant la presidenta andalusa, Susana Díaz, com l’exlehendakari Patxi López en tenen prou fent comparèixer Rajoy en la comissió d’investigació al Congrés sobre la caixa B del PP, que encara no ha sigut creada. Tots dos consideren que Iglesias està actuant de “mala fe” i amb una estratègia del tot s’hi val en ple procés de primàries. I és un secret de domini públic que l’equip d’Iglesias sempre ha vist millor per a les seves aspiracions que Díaz guanyi les primàries, per així quedar-se amb tot l’espai de l’esquerra.

La carta de la moció de censura feia temps que era sobre la taula d’Iglesias, ja que li atorga una gran tribuna com a cap de l’oposició -tindrà tot el temps que vulgui per parlar-. El líder de Podem ho va negociar amb el seu equip més pròxim i també amb la direcció d’IU per anunciar-ho per sorpresa. Les formes han tornat a ser l’argument tant del PSOE com de Cs per restar credibilitat a la proposta, i en l’equip d’Iglesias es freguen les mans per aquesta reacció. “No vam arribar a les institucions per quedar-nos quiets mentre veiem com ho saquegen tot”, diuen.

El retorn d’Errejón

Podem ja sabia que la moció estava condemnada al fracàs, però vol convertir-la en un revulsiu per promoure manifestacions al carrer. Ja ha demanat a la gent que faci campanya a les xarxes amb un avatar referit a la moció, i del dia 2 al 7 de maig consultarà la proposta a les bases, després de rebre un aval tebi dels principals sindicats. La maniobra coincideix amb la reaparició d’Errejón, que ahir va participar amb Iglesias en els actes de l’1 de Maig i avui celebrarà el dia de la Comunitat de Madrid, on espera presentar-se en les pròximes eleccions, acompanyat de l’equip que l’ha silenciat els últims mesos.