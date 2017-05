Sis dormitoris, cinc quartos de bany, una piscina amb aigua salada…: així és el polèmic xalet de la família Moix

Un xalet de 645 metres quadrats distribuïts en dues plantes, amb piscina coberta amb aigua salada, un celler, garatge, un saló de 75 metres quadrats i un altre de 25, un despatx amb xemeneia de marbre, sis dormitoris (tres amb quarto de bany, i un amb xemeneia i vestidor), cinc banys, jardí amb hort, barbacoa i caseta… tot, en un terreny de 4.629 metres quadrats. Lloc de la casa: Collado Villalba, a Madrid. Preu de venda: 570.000 euros. De propietats així n'hi ha unes quantes, a l'Espanya dels nous rics i la bombolla immobiliària, però aquesta no és una casa més, sinó una d'especial.

Ho és, d'especial, perquè la propietària de la casa en venda és una societat, que respon al pompós nom de Duchesse Financial Overseas. És tracta d'una societat establerta a Panamà, el paradís fiscal on els rics de mig món registren les seves propietats i ingressos per evitar pagar impostos als seus països d'origen. I quins són els noms que hi ha al darrere d'aquesta societat? Doncs quatre germans, un dels quals és Manuel Moix, el fiscal en cap d'Anticorrupció.

Manuel Moix i polèmica van units. El fiscal ha ocupat portades de diaris per una sèrie de discutides decisions: l'intent d'evitar que s'investigués l'expresident madrileny Ignacio González, la decisió d' apartar els fiscals del cas 3%… Moix, l'únic fiscal anticorrupció que ha estat reprovat pel Congrés dels Diputats, torna a ser al primer pla de l'actualitat aquest dimarts arran de les informacions publicades per ' Infolibre' i 'El Español' que revelen que ell i els seus tres germans són copropietaris de la casa de Collado Villalba, i que amaguen la seva propietat al darrere d'una societat ubicada a Panamà. Un fiscal anticorrupció i una societat al Panamà. Una combinació explosiva, que ja ha motivat la petició perquè el fiscal comparegui per donar explicacions al Congrés.

La casa no troba comprador

La societat es va constituir a Panamà expressament per comprar la casa. Era l'any 1988. Fins aleshores, el xalet era propietat dels pares del fiscal, morts els anys 2008 i 2011. Amb la mort dels pares, el xalet passa a mans dels quatre fills, un dels quals és Manuel Moix. La casa la van posar a la venda al preu de 965.000 euros, però encara continua al mercat, ara substancialment rebaixada. Amb una decoració antiquada, reformada parcialment i d'un gust més que dubtós, el xalet encara no troba comprador, tot i el substancial descompte de 295.000 euros.

L'explicació del fiscal és que la societat no s'ha pogut dissoldre perquè alguns dels germans no poden pagar les despeses que això comporta. Moix hauria volgut desprendre's del seu 25% en favor dels seus germans, però això no hauria estat possible perquè aquests no volen fer-se càrrec de les despeses del xalet. Així doncs, el fiscal continua sent copropietari de la societat i de la casa de la serra, que s'anuncia en diversos portals d'internet, tal com ha recollit el diari ' Infolibre', un dels que va destapar l'escàndol.