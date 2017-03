La ‘llei mordassa’ torna a evidenciar la minoria de Rajoy

Mariano Rajoy va preferir ahir quedar-se sol abans que votar amb l’oposició. El PP va fer evident la seva minoria al Congrés i va decidir finalment oposar-se a les propostes del PSOE i del PNB per derogar o reformar -respectivament- la llei mordassa, tot i que fins a última hora no quedava clar si s’abstindria en la proposició dels nacionalistes bascos. De fet, el portaveu parlamentari del partit, Rafael Hernando, va explicar que buscaran negociar esmenes a la proposta del PNB, que no aposta per una derogació completa de la llei de seguretat ciutadana, sinó per reformar-la punt a punt. És a dir, estan disposats a entrar a discutir la norma, però ni tan sols volen que es discuteixi al ple: un aparent contrasentit que afegeix arguments al discurs de la ingovernabilitat que li permet preparar el terreny cap a un eventual avançament electoral.

Rajoy, de fet, ja havia deixat clar que estava disposat a entrar a esmenar la plana a la seva gestió en aquest àmbit -només les reformes econòmiques entren en principi dins del que no es pot derogar-, però no vol donar una imatge de feblesa davant de l’oposició i prefereix mantenir-se en el no, especialment després dels revessos del Congrés en el decret de l’estiba i en la creació de la comissió d’investigació de la caixa B del PP. L’oposició també va burxar en la solitud del president espanyol. El portaveu del PSOE a la cambra baixa, Antonio Hernando, va dir que Rajoy vivia una “derrota per duplicat” i va avisar: “Esperem que no faci una altra rebequeria i torni a amenaçar amb una convocatòria d’eleccions anticipades”.

La derogació de la llei mordassa, dos anys després de ser aprovada, posava la primera pedra i obria una tramitació parlamentària en la qual s’hauran de negociar esmenes. El PP avisa que no es pot derogar una llei tan fonamental com aquesta sense tenir clar amb què se substituirà, i per això carrega contra la proposta del PSOE i defensa treballar a partir de la del PNB. Previsiblement, doncs, la del grup basc servirà de punt de partida per a la nova norma de seguretat ciutadana, després que Ciutadans votés ahir a favor de tramitar-la i s’abstingués amb la dels socialistes.

La llei Corcuera

La formació taronja considera que els socialistes pretenen tornar a la llei Corcuera -pel nom del ministre d’Interior que la va impulsar-, que tot i ser molt polèmica es va mantenir fins a la reforma aprovada pel PP. Podem també va criticar que la proposta del PSOE s’assembli molt a la norma anterior. “Que tinguin molt clar que no traurem la mordassa per tornar a la llei de la puntada de peu a la porta ”, va dir la portaveu del partit lila, Irene Montero, que va assegurar que presentaran esmenes per blindar drets. Els de Pablo Iglesias temen que els socialistes cedeixin i no es derogui tot el text o un dels punts més controvertits: les devolucions en calent d’immigrants.