Els murcians es manifesten per demanar la dimissió del seu president en una marxa anticorrupció

Unes 3.000 persones s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Múrcia contra la corrupció i per exigir al president d'aquesta comunitat autònoma, Pedro Antonio Sánchez, que dimiteixi per estar imputat per presumptes delictes relacionats amb la corrupció en el cas Auditori. La protesta es produeix un dia abans que el president de Múrcia declari com a investigat per presumptes delictes de prevaricació, malversació, frau i falsetat. Uns fets que han desencadenat una crisi política que podria acabar amb una moció de censura.

La Plataforma Anticorrupció de la Regió és l'entitat que ha convocat la marxa per protestar contra els casos judicials per presumptes delictes econòmics que envolten alts càrrecs polítics, com el cas Auditori o la trama Púnica. La manifestació l'obria una pancarta que s'hi podia llegir "Contra la corrupció, decència". A la marxa hi han participat representants de Podem i alguns regidors i diputats autonòmics del PSOE a títol personal, tal com havia demanat l'organització.

El manifest que s'ha llegit a l'acabar la manifestació ha criticat el jutge del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia per derivar la instrucció del cas a Lorca i també ha qualificat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, "d'intervencionista i indigne". El text també ha censurat el jutges i fiscals que "miren a una altra banda i només persegueixen el favor polític". I també ha fet referència a com, segons la jutge instructora, actuaven els acusats: "Ocultisme i pactes".