El 2016, l'any negre dels accidents de trànsit a l'Estat: augmenten per primer cop des del 2003

Any negre per a la sinistralitat en carreteres interurbanes al conjunt de l'Estat. Per primer cop des del 2003 augmenta el nombre de víctimes respecte a l'any anterior. Durant tot el 2016 van morir a la carretera fins a 1.160 persones, un 2,6% més respecte al 2015, any en què es va registrar un nou mínim històric d'accidents en carretera, a nivells de la dècada dels seixanta. El repunt és, especialment, en els accidents de turismes en autopistes i autovies (un 16% més), en un any en què han començat a incrementar-se els desplaçaments per carretera (un 5% més respecte a l'any anterior).

Mentre que al conjunt de l'Estat hi ha hagut fins a 29 morts més en carreteres interurbanes, Catalunya ha aconseguit deixar enrere l'any negre del 2015 i registrar fins a 23 víctimes menys. Fa dos anys els accidents es van disparar al territori català amb 32 morts més respecte al 2014. El 2016 han mort un total de 153 persones en les carreteres interurbanes catalanes. L'única demarcació catalana on han augmentat els accidents ha estat a Girona (4). Tarragona i Lleida lideren la reducció (-10), seguides de Barcelona (7).

153 morts a les carreteres el 2016

Reforma de la llei de seguretat viària

El flamant director general de Trànsit, Gregorio Serrano, que ha assumit el càrrec aquesta nova legislatura després de la dimissió de María Seguí per presumptes tractes de favor al seu marit, ha negat que l'increment de mort en carreteres sigui fruit del descontrol a la DGT els últims mesos i ho ha atribuït, en canvi, a la manca de govern a l'Estat. En aquest sentit ha anunciat la presentació en un termini d'un mes d'un pla urgent de mesures contra la sinistralitat i una profunda, àmplia i completa revisió de tota l'estratègia de seguretat viària en tres mesos.

Les reformes no acaben aquí: Serrano també ha anunciat una reforma de la llei de seguretat viària, així com una "millora" del carnet per punts. Ara bé, ha negat que tinguin intenció d'augmentar les mesures punitives i el nombre de radars.

Les distraccions al volant continuen sent el principal problema (són la causa del 28% d'accidents), sobretot l'ús del mòbil. El següent factor és l'excés de velocitat (21%), seguit del no respecte de la prioritat (9%) i del cansament o la son (8%). En un 11% dels accidents hi ha implicats conductors que han consumit alcohol o drogues.