Munté admet que el seu nom sona per encapçalar la llista del PDECat a les pròximes eleccions, però diu que "ara no toca aquest debat"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha admès aquest divendres que el seu nom apareix a les travesses per encapçalar la llista del PDECat a les pròximes eleccions,després que ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, descartés ser el candidat. Munté ho ha dit en declaracions a 'El matí de Catalunya ràdio', en què ha reconegut que "és veritat que el meu nom sona", però ho ha justificat perquè "estic molt a prop del president Puigdemont". Tanmateix, la consellera ha refredat les expectatives i ha afirmat que dins del partit "hi ha molts altres actius a tenir en compte". Alhora, ha assegurat que "ara no toca aquest debat" perquè no hi ha eleccions a la vista i, a més, "estem centrats en el referèndum", ha insistit.

El futur de Puigdemont neguiteja el Partit DemòcrataPer la seva banda, en declaracions al mateix programa, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha mostrat "tot el respecte del món" per la decisió de Puigdemont i ha evitat, alhora, respondre la pregunta de si es planteja ser candidat a les pròximes eleccions. En la mateixa línia que Munté, Junqueras ha insistit que ara la prioritat és convocar el referèndum, "guanyar-lo i aplicar-lo".

També als micròfons de Catalunya Ràdio, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que no té intenció de tornar a formar part d'una llista electoral "si les coses van bé". "Em vaig presentar a les últimes eleccions perquè eren unes circumstàncies especials", ha dit.