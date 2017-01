Rivera reforça Arrimadas i l'escull com a portaveu estatal de Ciutadans

Continuisme i més continuisme. Albert Rivera preveu fer pocs canvis en la seva executiva de cara al congrés de Ciutadans. Després de la retirada de la seva única rival, Carolina Punset, el líder del partit taronja té intenció de premiar la vella guàrdia de cara a la nova etapa de la formació. La portaveu de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, es convertirà en portaveu del partit al conjunt de l'Estat, un paper que Rivera havia esborrat amb l'obertura a l'escenari polític estatal. Es convertirà així, 'de facto', en la veu del partit després de les executives de cada dilluns a Madrid.

En roda de premsa, Rivera s'ha espolsat les crítiques per manca de transparència i ha reptat un altre equip a presentar una nova candidatura a l'executiva si no li sembla bé l'actual. Ha defensat que dona prioritat a la competència i professionalitat per sobre dels criteris territorials i que el seu objectiu a partir d'ara és delegar funcions importants als seus companys per poder descarregar responsabilitats.

Malgrat les crítiques per mantenir un doble discurs a la capital de l'Estat i Barcelona, Rivera manté una cúpula catalana i torna a encomanar el control de la comunicació a Fernando de Páramo. També premia el fins ara vicesecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, que es convertirà en secretari general, la persona encomanada de portar el partit en cas que Rivera s'absenti. Assumeix així una estructura orgànica molt similar a la del PP: amb un president i un secretari general. La quarta persona destacada que manté és Fran Hervías, qui continuarà portant la secretaria d'Organització malgrat les crítiques territorials sobre l'expansió i control del partit.

Nosaltres sí que ens creiem que Catalunya és Espanya i tenim el mateix discurs allà i aquí

Inés ArrimadasCap de l'oposició a Catalunya

En una entrevista al programa 'Espejo público' d'Antena3, Arrimadas ha assegurat que C's pot tenir com a portaveu estatal la cap de l'oposició a Catalunya perquè el partit no té un doble discurs. "Nosaltres sí que ens creiem que Catalunya és Espanya i tenim el mateix discurs allà i aquí, i això el Partit Socialista o Podem no ho poden dir", ha assegurat.

Davant les preguntes dels periodistes sobre la relació entre el PSOE i el PP, Arrimadas ha afirmat que la formació taronja veu amb bons ulls que els dos partits dialoguin: "L'important no és amb qui, sinó sobre què. Si parlen de corrupció ens sembla bé, si parlen d'apujar impostos, no".

La nova portaveu estatal de C's també s'ha referit a la possibilitat d'aprovar temes al Congrés amb una majoria alternativa si el PP incompleix l'acord d'estabilitat. En aquest sentit, ha avançat que es podrà aprovar una comissió d'investigació pel finançament il·legal del PP.

Refer els ponts amb Catalunya

Amb la decisió de convertir Arrimadas en la portaveu de Ciutadans, consolida la líder del partit a Catalunya com la segona imatge més potent del partit i refà el pont entre les dues capitals de l'Estat, després que se l'acusés de mantenir discursos diferents en cada lloc –Arrimadas ha fet seva la bandera del peix al cove a Catalunya. Rivera va tornar per sorpresa la setmana passada al Parlament per fer una roda de premsa conjunta amb ella, que serà la seva portaveu. El líder de la formació taronja es va vantar del creixement del partit arreu del territori espanyol i va treure ferro de les veus crítiques que l'acusen de convertir Ciutadans en una marca blanca del PP, després d'haver eliminat fins i tot l'ànima socialdemòcrata de l'ideari del partit.

El congrés de Ciutadans se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 de febrer. Sorprenentment, a hores d'ara, el partit encara no ha anunciat en quin lloc de Madrid serà. Sota el lema 'Junts guanyem el futur', per primer cop els militants podran votar el líder de la formació, tot i que no es preveu cap rival d'última hora –el termini per presentar-se a les primàries venç demà. Ciutadans té 30.800 afiliats que voten votar de manera telemàtica.