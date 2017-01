El 'número dos' d'Aguirre demana la fusió del PP i C's

El portaveu adjunt del PP a l'Ajuntament de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha advocat aquest dimarts perquè el Partit Popular i Ciutadans acabin sent una mateixa formació perquè entén que el "fraccionament del centredreta és dolent per la governabilitat".

En una entrevista a Onda Madrid, recollida per Europa Press, Henríquez de Luna s'ha referit a aquesta qüestió quan comentava la possibilitat de limitar a dos mandats o un nombre d'anys fix del mateix president de govern, i ha indicat que el que "no té sentit és que Ciutadans decideixi qui ha de ser el candidat del PP".

"Una altra cosa diferent és que en un futur haguem de fer tots els que ens sentim a la dreta de l'esquerra política... Cal anar a un escenari on potser en un futur el PP i Ciutadans siguem una mateixa formació, sempre ho he defensat ", ha assenyalat el regidor.

Integració

Preguntat si aposta per la fusió o l'absorció, ha indicat que no ho sap, i que també es pot parlar d'"integració". "El PP és molt més gran que Ciutadans...", ha postil·lat. En aquest punt, ha defensat que es porta molt bé amb els companys de la formació taronja a l'Ajuntament i que creu que comparteixen "el 80% dels principis i valors".

Per això, ha insistit que el "PP ha de treballar en aquesta direcció", ser "obert" i tenir "altures de mires com van tenir", segons ell, Manuel Fraga i José María Aznar. També ha recordat que l'exlíder d'UPyD Rosa Díez va ser qui no va voler integrar-se amb Ciutadans i que "ho va pagar molt car".

Per a l'edil popular, "aquest projecte de majoria natural de centredreta segueix estant vigent" i "Ciutadans és un producte dels errors comesos pel PP".