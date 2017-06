EN DIRECTE: Comissió d'investigació de l'operació Catalunya al Parlament

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

El periodista Pedro Águeda i el catedràtic en dret penal Joan Queralt compareixen a la comissió d'investigació d'operació Catalunya, sobre la presumpta trama que implica sectors de la policia, la justícia, empreses i polítics de l'Estat per frenar el procés sobiranista.

Águeda va publicar a finals de 2012 en exclusiva a l'ARA l 'existència d'una unitat secreta de la policia nacional dedicada a investigar dirigents polítics independentistes. En la seva intervenció inicial a la comissió, el periodista de eldiario.es ha repassat múltiples fets vinculats a l'operació Catalunya i ha situat l'origen en la petició dels comissaris Marcelino Martin Blas i José Luis Olivera als fiscals del cas Palau que escorcollessin la seu de CDC, setmanes abans de les eleccions del 25 de novembre de 2012.

Águeda ha focalitzat en el seu primer discurs en les figures de José Manuel Villarejo, ex comissari de la Policia Nacional, i Eugenio Pino, ex número 2 del cos, a qui ha acusat de perpetrar les "quotes de descrèdit més grans" de la policia. També s'ha referit a "l'extorsió" que va fer als germans Cierco, màxims accionistes de la Banca Privada d'Andorra (BPA) perquè entreguessin informació dels comptes de Pujol al Principat. Águeda ha volgut recordar que una part de l'operació Catalunya està sent investigada, com és el cas de Villarejo, per l'intent d'introduir un pendrive a la causa del cas Pujol i per mentir en la seva declaració.