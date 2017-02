El PSOE i Podem condemnen que Rajoy s'ofereixi de "majordom" i "marioneta" de Trump

Dures crítiques de l'oposició a l'oferiment de Mariano Rajoy a Donald Trump per fer d'interlocutor a Europa i Llatinoamèrica. La gestora del PSOE ha condemnat que el president del govern espanyol s'ofereixi de "majordom de Trump" i que estigui reeditant el "trio de les Açores", en què Espanya es va "sotmetre als interessos dels Estats Units enlloc de mancomunar la posició d'Europa". En aquest sentit, ha demanat també que Rajoy aclareixi l'increment del pressupost de defensa per a la lluita contra l'Estat Islàmic que li va reclamar Trump i que no figura en el comunicat enviat per la Moncloa.

540x306 Tony Blair, George Bush i José María Aznar reunits a l’illa portuguesa de les Açores per preparar la invasió de l’Iraq, el 2003. / EFE Tony Blair, George Bush i José María Aznar reunits a l’illa portuguesa de les Açores per preparar la invasió de l’Iraq, el 2003. / EFE

L'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo ha assenyalat aquest dimecres que Trump té "certa raó" en demanar a Espanya una major contribució a l'OTAN. Per als socialistes, els espanyols viuen com una "vergonya" que Rajoy es doblegui als interessos del nou president nord-americà i, a diferència de França i Alemanya, no condemni les seves polítiques per posar fronteres a la immigració. "Avui la immensa majoria dels espanyols estan indignats que no s'hagi exigit com a pròpia la posició de la Unió Europea perquè parin les actuacions dels EUA que suposen una amenaça per a la governança mundial i les relacions amb la pròpia UE i Mèxic", ha assenyalat el portaveu de la gestora, Mario Jiménez, en roda de premsa des de Ferraz.

Al seu torn, el secretari general de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, creu compatible complir el compromís amb l'OTAN de destinar el 2% del PIB al pressuposto de l'Aliança, com ha demanat Trumb, a "estalviar" en les Forces Armades. "Hem d'estar compromesos en la defensa comú europea", ha afegit en declaracions des del Congrés.

Podem, com els socialistes, ha criticat que Rajoy "s'ofereixi de marioneta de Trump a Europa, l'Amèrica Llatina i on faci falta". Denuncia que, mentre "mig món" s'està aixecant en contra de les "barbaritats" del president nord-americà, Rajoy "li faci una reverència".