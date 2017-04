El Partit Comunista celebra 40 anys en la legalitat

Va ser el 9 d’abril del 1977, Dissabte Sant, quan l’aleshores president espanyol, Adolfo Suárez, va permetre sortir de la clandestinitat el Partit Comunista d’Espanya (PCE), que va poder presentar-se a les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista, el juny d’aquell mateix any. La notícia va ser coneguda per la majoria d’espanyols a través de la ràdio i la televisió, que van interrompre la programació per comunicar el que acabaria sent un dels esdeveniments claus de la Transició espanyola, ja que suposava legitimar el procés de trànsit cap a la democràcia amb la participació d’un partit que, liderat per Santiago Carrillo, va obtenir 1,7 milions de vots i 20 escons a les eleccions. La inclusió d’aquest partit va ser clau per vendre la Transició com un gran pacte per a la reconciliació espanyola.

Aleshores el PCE va acceptar la Constitució espanyola, un marc que ara considera obsolet: demana trencar-hi, en comptes de reformar-la. En un comunicat emès ahir, el partit reclama “la necessitat d’una ruptura amb la Constitució del 1978 [...] per qüestionar els pilars bàsics del sistema capitalista”. A més, José Luis Centella -actual secretari general del PCE- també demana que no es reescrigui la història, i recorda que el partit es va legalitzar gràcies als “seus propis mèrits”. Ara, però, creu que s’hauria d’haver fet diferent: “Hi va haver una tremenda ingenuïtat per part de l’esquerra i del Partit Comunista, que va creure simplement que estant al Parlament es podien resoldre les coses i es va oblidar de la lluita al carrer”, va explicar en una entrevista a Efe.

La resistència a ser “peça de museu”

Avui dia, el PCE té cinc diputats al Congrés i està integrat a Esquerra Unida, que al seu torn forma part del grup parlamentari d’Units Podem. “Celebrem 40 anys negant que se’ns consideri una peça de museu”, reivindicava ahir Centella en un videocomunicat en què commemorava les quatre dècades que fa que aquest partit va ser legalitzat. Centella va defensar el partit com un projecte necessari de futur que, “amb tot el que ha passat al planeta i a Espanya”, encara creu en la revolució i en la possibilitat d’una Tercera República.