El PP, molest amb el “victimisme” de Cifuentes

Les insinuacions de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, que els informes de la Guàrdia Civil que l’impliquen en la trama Púnica podrien venir de “foc amic”, és a dir, de dins del PP, no han agradat a Génova. Diversos dirigents i diputats populars van negar ahir categòricament que gent del partit pugui estar darrere de la filtració de l’informe de la unitat central operativa (UCO). Davant de les càmeres van transmetre-li missatges de suport, però fonts de la formació van confirmar als passadissos del Congrés que a Génova havia molestat el “victimisme” de Cifuentes.

La presidenta madrilenya és una figura incòmoda dins del PP perquè sempre va per lliure. S’ha creat una imatge d’assot de la corrupció, fins i tot amb excompanys de partit, que crea conflictes. Alguns creuen que ha posat el llistó massa alt -exigeix la dimissió de tots els imputats- i que ara podria arribar a tastar la seva pròpia medicina. El vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, va defensar ahir que Cifuentes és una de les “veus més valentes” al PP perquè exigeix la “tolerància zero” amb la corrupció, “caigui qui caigui”. Menys contundent va ser el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, que va insinuar que el “foc amic” de què parlava podria provenir dels seus socis de govern a la Comunitat de Madrid i que ella considera “amics”: Ciutadans.

En una entrevista amb La Sexta dimecres, la presidenta madrilenya no va descartar que companys de files del PP haguessin filtrat l’informe de la Guàrdia Civil que la relaciona amb la trama Púnica, el mateix dia que Podem assegurava que impulsaria una moció de confiança contra ella. “És una casualitat, però jo ja fa molt de temps que vaig deixar de creure en casualitats”, va dir. Per al vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, Cifuentes no es referia al seu partit, sinó a Podem.

Justament tant Podem com Ciutadans es van unir perquè Cifuentes comparegui el 2 de juny en la comissió d’investigació per la corrupció a l’Assemblea de Madrid. “Crec que l’oposició punxa en un os intentant sospitar de la seva gestió, perquè ha sigut honesta, és eficaç i, sobretot, és la que volen els madrilenys”, va insistir Casado que va assegurar, igual que Hernando, que al PP “tothom és amic”.

La lluita per la successió de Rajoy

Tot i que Cifuentes sempre ha intentat deslligar-se de la carrera successòria al PP, el seu nom sempre surt en les travesses per rellevar Rajoy. No ha tingut problemes a confessar que va ser la delatora que va portar a la presó l’expresident madrileny Ignacio González per l’operació Lezo. Un moviment que es va veure com una jugada mestra per catapultar-se en el debat successori. Ara la sospita és si les filtracions surten de competidors al PP per arruïnar-li la cartera. “El que surt de corrupció al PP té a veure amb la batalla per la successió”, afirmava fa una setmana el líder de Ciutadans, Albert Rivera.