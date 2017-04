Els partits bascos valoren el desarmament i recorden les víctimes del terrorisme

Els partits bascos amb representació al Parlament de Vitòria han valorat aquest dissabte que s'hagi confirmat el desarmament d'ETA, però han advertit que "no és un dia de celebració, sinó de recordar els que han patit el terrorisme". Així s'han expressat en l'informatiu especial de Ràdio Euskadi amb motiu del lliurament de les armes de la banda terrorista basca el portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar; el parlamentari d'EH Bildu, Julen Arzuaga; el dirigent de Podem, Lander Martínez, i els parlamentaris bascos del PSE-EE i PP Eneko Andueza i Laura Garrido.

Egibar ha destacat que "el fet rellevant avui és que ha tingut lloc el desarmament". Ha indicat que "no és aquesta la versió del desarmament que ETA volia materialitzar" i ha precisat que "tot el que ha envoltat el desarmament és 'escenificació'", referint-se als actes organitzats per l'esquerra abertzale a Baiona per fer costat al lliurament de les armes. El parlamentari d'EH Bildu Julen Arzuaga, des de Baiona, ha mostrat la seva satisfacció perquè "s'ha complert la paraula donada per ETA de desarmar-se" i ha exalçat el procediment triat per fer-ho, que ha qualificat de "creatiu" i inèdit a escala internacional pel "protagonisme que hi ha tingut la societat civil".

El portaveu d'Elkarrekin Podem a la cambra basca, Lander Martínez, per la seva banda, ha qualificat la confirmació del desarmament com una "notícia positiva", encara que ha precisat que "no és un acte per celebrar sinó per recordar les víctimes i entendre que el que ha fet ETA és fer el que la societat li demanava des de feia temps".

El parlamentari del PSE-EE Eneko Andueza, per la seva banda, també ha valorat que hagi tingut lloc el desarmament i l'ha considerat "un pas necessari per arribar a l'imprescindible: la dissolució definitiva d'ETA". Ha emfatitzat que el desarmament "arriba tard per a la societat basca i les milers de persones i famílies que han patit el terrorisme en carn pròpia, de manera que no és un dia per celebrar, sinó per recordar els qui van patir el terrorisme i la societat civil que s'hi va enfrontar".

La també parlamentària basca del PP Laura Garrido ha destacat que l'acte d'avui a Baiona és "l'acte final de la rendició d'ETA, per molt que vulguin acompanyar-lo de propaganda", ha exigit la dissolució "incondicional i immediata" de la banda terrorista i ha demanat prudència sobre el desarmament fins que "les forces i cossos de seguretat verifiquin el desarmament, que són els únics encarregats de dur a terme aquesta tasca".