El jutge retira el passaport al regidor de Vic Joan Coma

El regidor de la CUP de Vic Joan Coma no podrà sortir d’Espanya per haver dit que “per fer una truita cal trencar els ous”. És el principal argument que va fer servir el jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno en la interlocutòria dictada ahir, en què va decidir retirar-li el passaport. El regidor de Vic, detingut dimarts per anar a declarar a Madrid, està investigat per un presumpte delicte d’incitació a la sedició i la rebel·lió per haver fet servir aquesta expressió sobre la truita i els ous al ple municipal.

Coma va anunciar a la sortida de la declaració que seguirà “en la lògica de la desobediència” en els següents passos que faci el jutge i va ironitzar sobre la pena imposada afirmant: “L’any que ve ja tindrem passaports nous”. El magistrat li va recordar en la interlocutòria, en què el va deixar en llibertat amb càrrecs, que haurà d’assistir al jutjat cada cop que l’hi requereixin. El regidor cupaire va rebre el suport d’una quarantena de persones, que havien sortit la nit anterior en un autobús llogat per la CUP des de Vic, i entre els quals hi havia els diputats al Parlament Eulàlia Reguant, Anna Gabriel, Mireia Boya i Benet Salellas, que també és el seu advocat.

La concentració, però, no es va poder fer a la porta de l’Audiència, perquè la Policia Nacional els va obligar a desplaçar-se fins al carrer Génova -a prop de la seu del PP-, paral·lel a l’entrada del jutjat. Els agents també van identificar els participants en la concentració, que es va desenvolupar sense cap incident durant les gairebé cinc hores que va durar la declaració del regidor de Vic.

Coma va donar explicacions davant del jutge durant una hora, en què va respondre a les preguntes del fiscal. El regidor investigat va afirmar quan va sortir que es tracta d’“un episodi més del caràcter antidemocràtic” de l’Estat i va reivindicar el “dret a exercir la desobediència davant de qualsevol llei injusta” . Per tot plegat va demanar l’ajuda dels “no independentistes i de la resta de pobles d’Espanya”.

Codi Penal franquista

En la interlocutòria en què decreta les mesures cautelars, el jutge afirma que hi ha indicis de delictes de rebel·lió i sedició, “així com d’altres possibles delictes connexos”. Moreno cita el capítol del Codi Penal corresponent als delictes contra la forma de govern, inclosos en el Codi Penal franquista del 1973, que va ser derogat el 1995, segons va denunciar Benet Salellas. El motiu pel qual fa servir la denominació antiga, segons fonts jurídiques, és que la llei de l’Audiència Nacional és anterior a la derogació del Codi Penal antic. Els delictes continuen existint, però englobats en un apartat diferent del nou Codi Penal.

Els fets que s’imputen a Coma parteixen de la votació d’una moció de suport a la resolució de desconnexió del Parlament del 9 de novembre del 2015 votada al consistori el desembre d’aquell mateix any, denunciats pel regidor ultradretà Josep Anglada.

El peculiar interrogatori del fiscal sobre els “ous”

L’interrogatori del fiscal a Joan Coma d’ahir va fregar el surrealisme en alguns moments, segons es desprèn de la descripció que en va fer l’advocat de la defensa, Benet Salellas. La causa gira al voltant de la frase “per fer una truita cal trencar els ous”, un dels principals arguments del fiscal, Vicente González, que va insistir en la primera part de l’interrogatori sobre “què significa” trencar, ous i truita, segons la descripció del lletrat. “La primera pregunta que m’ha fet el fiscal ha set si per trencar un ou i fer la truita cal fer força. No, no era ni és una innocentada”, va tuitejar Coma.

A més, van tornar els problemes per a l’acusat per declarar en català. Segons fonts pròximes al cas, la declaració es va fer finalment en castellà perquè el jutge va preguntar a la defensa si l’acusat no “era espanyol” i va afirmar que seria difícil trobar un intèrpret, i que això probablement allargaria el procediment fins a la tarda. Finalment, per evitar-ho, Coma va accedir a fer la declaració en castellà.