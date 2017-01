El periodista de "i l'europea?" torna a posar en evidència Rajoy

El mateix periodista que va fer dir a Mariano Rajoy allò de "i l'europea?" –en relació a si els catalans perdrien la nacionalitat espanyola i la ciutadania europea en cas d'independència– ha tornat a posar en evidència aquest dijous el president espanyol. El periodista Carlos Alsina, en una entrevista a Onda Cero, ha "sorprès" el cap de la Moncloa en preguntar-li sobre temes candents com Gürtel, la seva reelecció o la pujada del preu de la llum. Aquests són els 'hits' de Rajoy d'aquest dijous:

"Em sorprèn, vostè"

Una de les primeres patinades de Mariano Rajoy ha estat a l'hora de respondre sobre el cas Gürtel. Rajoy ha titllat de "bo" el judici en què el PP està acusat com a partícip a títol lucratiu de la trama i s'ha mostrat partidari que la justícia esclareixi els fets. Ha estat en aquest punt que Alsina li ha recordat que l'advocat del seu partit va demanar la "nul·litat" de tota la causa. "Doncs realment no estic en aquest tema. M'ha sorprès, vostè", ha contestat Rajoy.

▶️ Rajoy, sorprendido porque el abogado del PP haya pedido la nulidad en el juicio de la Gürtel #RajoyEnOndaCero https://t.co/bO7sTvyQh0 pic.twitter.com/OZKwgcsFNr — Onda Cero (@OndaCero_es) 26 de enero de 2017

És a dir, el president espanyol ha admès que no tenia coneixement d'aquest fet perquè no estava "seguint el tema", que ha de "governar".

I la pujada de la llum? Ho fia a la meteorologia



Tanmateix, aquest no ha estat l'únic 'hit' de Rajoy en aquesta entrevista. En ser preguntat per la pujada dels preus de la llum de les darreres setmanes, Rajoy ha deixat clar que el seu govern no farà res per pal·liar-ne els efectes tot i admetre que la situació és "preocupant".

El president espanyol ha confiat que la situació s'arreglarà perquè ja s'han anunciat més precipitacions i vent.