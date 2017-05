El ple debatrà les resolucions sobre el cas Palau que insten el Govern a personar-se contra CDC

El cas Palau serà protagonista aquesta setmana al ple del Parlament. La mesa de la cambra, reunida de manera extraordinària aquest matí abans de començar el ple, ha decidit admetre a tràmit dues propostes de resolució de la CUP i de Catalunya Sí que es Pot per demanar al Govern que es personi a través del Consorci del Palau de la Música contra Convergència en el cas Palau.Tanmateix, el 'quan' es debatran les resolucions encara no és clar. Pocs minuts després, quan ha començat el ple, els comuns i el grup de l'esquerra anticapitalista han demanat alterar l'ordre del dia per tal que es puguin incloure les resolucions parlamentàries i s'ha aprovat per majoria absoluta.

Tanmateix, per poder debatre-les aquest matí cal que els grups també aprovin estalviar-se els tràmits reglamentaris que, entre altres, és un període d'esmenes d'una setmana perquè els partits puguin proposar modificacions a la iniciativa. I és en aquest punt on s'ha invocat l'article 81.3 del reglament del Parlament. Finalment, s'ha aprovat reduir a una hora i quinze minuts el període d'esmenes.

Aquest article permet, per majoria absoluta, saltar-se tràmits reglamentaris per fer una votació de manera urgent, un instrument que precisament volien utilitzar Junts pel Sí i la CUP per tramitar en un sol dia la llei de transitorietat jurídica estalviant-se tràmits com la publicació al Butlletí Oficial.

Junts pel Sí ha fet èmfasi en aquest punt. "En prenem nota", ha dit el president del grup, Jordi Turull, que ha remarcat que saltar-se tràmits reglamentaris es pot decidir per majoria absoluta. Aquestes declaracions han obert la veda i les crítiques de l'oposició, que ha avisat que aquest fet no pot ser un precedent per utilitzar-lo en futures lleis de desconnexió.

"Tapar les vergonyes de la corrupció"

Ahir l'executiu va decidir que mantenia el posicionament i no acusaria l'antiga Convergència en el procés judicial. La decisió va enervar els seus socis parlamentaris en el Procés, la CUP, que va afirmar en roda de premsa que no ajudaria a "tapar les vergonyes de la corrupció" i que al Parlament no hi ha una majoria que avali la decisió del Govern. És per això que van presentar d'urgència una proposta de resolució per intentar que entrés en l'ordre del dia del ple que comença aquest dimecres a les 10.

La resolució de la CUP consta de dos punts. El primer insta el Govern a modificar la seva posició dins el Consorci del Palau de la Música perquè canviï el seu escrit de conclusions definitives del procediment penal "per exercir l'acusació contra Convergència" en els termes que ho fan la fiscalia i l'acusació popular exercida per ciutadans. En el segon punt, la resolució posa deures a l'executiu perquè es faci efectiva: fer les accions necessàries en el si del procés judicial per tal que pugui entrar dins el termini el canvi de posicionament del Consorci.

Tot el que pots saber del cas PalauAl seu torn, Catalunya Sí que es Pot, que ahir al matí plantejava un debat en la comissió d'Afers Institucionals, s'ha afegit a l'estratègia de la CUP perquè es discuteixi el posicionament del Govern en el plenari d'aquesta setmana amb una resolució en la mateixa línia.

El més probable és que el grup de Junts pel Sí es quedi sol oposant-se a les resolucions i que l'oposició en bloc faci pinya per instar l'executiu a canviar la seva decisió.