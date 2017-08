La policia catalana va rebre l’encàrrec directe del jutge

Les crítiques creuades entre sindicats policials no han tingut el seu eco entre els comandaments, que continuen reivindicant la coordinació entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional en tota la investigació dels atemptats. Els dos cossos estatals no posen en dubte que el pes de la investigació havia de ser dels Mossos d’Esquadra i subratllen que s’han posat a la seva disposició des del primer moment, participant diàriament en el centre de coordinació, assistint en els escorcolls i aportant informació.

A Espanya, la lluita contra el terrorisme se centralitza a l’Audiència Nacional (AN), que dijous va assumir les diligències -que es mantenen en secret- i va encarregar als Mossos la investigació, tal com va explicar el major del cos, Josep Lluís Trapero, en la primera roda de premsa després de l’atac a la Rambla de Barcelona. “Era la decisió més lògica”, apunten veus oficials de l’Audiència, que recorden que són els Mossos els que tenen les competències en ordre públic a Catalunya i que van ser els primers a reaccionar a l’atemptat.

La cadena de comandament estava clara des del primer moment. Els Mossos dirigien la investigació policial, de la qual feien partícip en tot moment el jutge d’instrucció de l’Audiència Nacional i el fiscal en cap d’aquest organisme. Dimarts els quatre detinguts per la seva suposada relació amb la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils van donar testimoni davant el jutge i tres d’ells continuen a la presó.

Col·laboració policial

Fonts de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional van explicar ahir a l’ARA que no comparteixen la polèmica generada per alguns dels seus sindicats. Des de dijous la Policia Nacional ha col·laborat en tasques d’informació i ha fet patrulles de paisà. També ha participat en alguns escorcolls sense que els agents anessin uniformats -però sí amb les armilles antibales corresponents-. En l’última setmana també han reforçat les fronteres tant aèries com marítimes i terrestres.

Pel que fa a la Guàrdia Civil, fonts consultades per l’ARA expliquen que els escorcolls en diferents domicilis de Ripoll es van fer de manera conjunta amb els Mossos. Agents dels dos cossos es van encarregar de buscar proves als domicilis dels terroristes i practicar les detencions. Fins i tot aquest dimarts, quan es va escorcollar el locutori d’un dels arrestats, l’operació va tornar a anar a càrrec de la Guàrdia Civil i dels Mossos.

Des de la policia catalana tampoc hi ha hagut retrets i s’ha volgut destacar en tot moment la coordinació policial.