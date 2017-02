La policia troba ara un 'pen drive' amb dades dels Pujol

La policia espanyola va entregar dilluns passat al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, el que instrueix el cas Pujol, un llapis de memòria aparegut per casualitat en un calaix d’un inspector de la brigada central de blanqueig de capitals i anticorrupció -l’encarregada de la investigació contra l’expresident de la Generalitat i la seva família- amb dades sobre aquest cas.

La troballa i l’entrega s’han produït dies després que el jutge cridés a declarar l’ex número dos de la policia espanyola Eugenio Pino i l’excomissari d’afers interns Marcelino Martín Blas, per conèixer si part de les proves aportades per agents contra el primogènit de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola, van ser obtingudes de manera il·lícita. Si fos així, podria produir-se la nul·litat de part de la investigació que continua al jutjat d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.

Els documents l’origen dels quals qüestiona el jutge estarien en un altre pen drive que va servir a la UDEF a l’octubre per presentar al jutjat un informe que assegurava que Pujol Ferrusola hauria aconseguit evadir 4,4 milions d’euros des que va ser imputat en el cas. Diversos càrrecs policials citats per De la Mata no han pogut acreditar fins ara la procedència de les dades utilitzades per redactar aquest document.

Dilluns passat un agent va comparèixer al jutjat de De la Mata per presentar un nou llapis de memòria. El policia el va entregar a la secretària judicial, que va aixecar l’acta de la seva compareixença. Aquesta acta explica que, “segons sembla”, el dispositiu d’emmagatzematge “conté dades que han sigut utilitzades per la brigada central de blanqueig i anticorrupció de la policia” en la investigació del cas Pujol.

L’agent va assegurar que el llapis l’hi va entregar l’inspector en cap de la secció primera de blanqueig d’aquesta brigada. Segons va declarar al jutjat, aquest inspector en cap “li va dir que ordenant els diferents calaixos i armaris del seu despatx, va trobar el pen drive que ara és objecte d’entrega”, segons recull l’acta. De la Mata ha sol·licitat a la unitat d’investigació tecnològica que comparegui en el seu jutjat el 14 de febrer per a “l’obertura, abocament i anàlisi” del contingut del dispositiu.

Les declaracions de Pino i de Martín Blas, que tindran lloc la setmana que ve, s’emmarquen en la peça separada del cas Pujol oberta pel magistrat per examinar l’origen de les proves presentades a l’octubre, ja que altres càrrecs policials interrogats per De la Mata no han sabut aclarir-ho.

La implicació de Método 3

També han sigut citats dos exempleats de l’agència de detectius Método 3, Julián Ángel Peribáñez i Antonio Tamarit. Un dels càrrecs policials interrogats per De la Mata per comprovar si els documents es van obtenir legalment va assegurar que part de la informació obtinguda sobre el primogènit dels Pujol provenia de Método 3. No obstant això, el director de l’agència, Francisco Marco, ho nega i afirma que els van obtenir Peribáñez i Tamarit, als quals acusa de treballar per a la policia i estar a sou d’Interior.

El cas Pujol investiga les suposades quantitats que l’expresident de la Generalitat i la seva família s’haurien repartit i que, segons la policia, procedirien del cobrament de comissions il·lícites. Part d’aquests diners, obtinguts il·legalment, s’hauria ocultat a Andorra.