La ponència per la desconnexió exprés crispa el Parlament

Ja fa tres setmanes que Junts pel Sí va presentar una proposta per reformar el reglament del Parlament amb l’objectiu d’aprovar la llei de desconnexió en un sol dia i, des de llavors, la tensió entre els independentistes i l’oposició no ha parat de créixer. La comissió del reglament del Parlament, presidida per Carme Forcadell, es va convertir ahir en un foc creuat de retrets entre els grups de l’oposició i Junts pel Sí i la CUP per la constitució de la ponència que ha d’elaborar la proposició de llei. Tot i que les ponències estan previstes perquè tots els grups participin en la redacció d’un text legislatiu, en aquest cas només hi seran Jordi Turull i Roger Torrent, per part de Junts pel Sí, i Anna Gabriel en representació de la CUP.

El debat gira al voltant d’una qüestió tècnica -si es pot constituir una ponència conjunta sense la participació de tots els grups-, però el rerefons és polític: JxSí pretén fer un canvi al Parlament perquè els grups parlamentaris també puguin tramitar lleis per lectura única -és a dir, en un sol debat-, una via que permetria aprovar la llei de transitorietat jurídica en un sol dia per esquivar el veto previ del Tribunal Constitucional (TC). Un objectiu, però, que l’oposició no considera legítim perquè rebutja la llei de transitorietat jurídica -que ha d’emparar el referèndum i el pas de la legalitat espanyola a la catalana en cas de sí majoritari a la independència- i l’intent de JxSí de voler-la aprovar de forma exprés per evitar el veto de l’Estat.

El fet que les crítiques de l’oposició no només es dirigissin a JxSí sinó també a la mesa del Parlament per haver admès a tràmit la reforma del reglament va provocar que Forcadell utilitzés el seu torn de cloenda de la sessió per sortir en defensa de la mesa. “No permetré que ningú posi en qüestió la feina que s’està fent”, va afirmar, i va assegurar que la reforma del reglament, independentment dels objectius, s’està duent a terme correctament.

Junts pel Sí apel·la a les sancions

Malgrat que l’oposició va rebutjar en bloc la reforma del reglament, ho va fer amb matisos. Mentre que el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, va criticar JxSí per voler “retallar” els seus drets com a parlamentari i va deixar clar que no hi participarà, PP i Ciutadans van anar més enllà. El diputat popular Santi Rodríguez i el taronja José María Espejo-Saavedra van avançar que estudiarien presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional per vulneració dels seus drets fonamentals.

Interpreten que és el mateix supòsit que en el cas de les ponències de les lleis de desconnexió, en què només hi eren Junts pel Sí i la CUP i que el TC va considerar inconstitucionals. El diputat del PSC David Pérez va assegurar, al seu torn, que “fa por” veure com els independentistes volen dirigir el país, però es va desmarcar de PP i C’s i, per ara, els socialistes descarten anar al TC.

Junts pel Sí es va defensar de les dures acusacions de l’oposició assegurant que qui ha alterat les regles del joc han sigut el govern espanyol, el Tribunal Constitucional i la fiscalia, ja que no permeten -segons el diputat- complir el “compromís” amb la ciutadania de fer el referèndum. Turull fins i tot va suggerir que, a aquells diputats que no participin a la ponència, se’ls podria aplicar el règim sancionador del Parlament per “deixadesa de funcions”. Per la seva banda, Mireia Boya (CUP) va recordar al PP i al PSC que l’última reforma constitucional la van fer per lectura única en una sola tarda d’estiu.

La mesa manté el referèndum als comptes

La mesa del Parlament va desestimar ahir les peticions de reconsideració de PSC i C’s, que reclamaven que s’exclogués dels pressupostos qualsevol referència al referèndum per complir amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). L’oposició volia suprimir les esmenes sobre el referèndum pactat, de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot, perquè creuen que el CGE deixa clar que no es pot preveure res al pressupost que no sigui competència de la Generalitat. Tot i això, els comptes s’aprovaran la setmana que ve amb la previsió de la consulta.