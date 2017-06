Els populars amenacen de dur als tribunals la comissió sobre la caixa B

Una investigació “il·legal”

El PP està disposat a fer tot el que sigui possible per aturar la comissió d’investigació al Congrés sobre el seu presumpte finançament il·legal. El seu coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, va amenaçar ahir de recórrer-la als tribunals si tota l’oposició s’obstina a tirar-la endavant per investigar només els populars. Es pregunta si és legal que es pugui fer una “causa general contra el PP” sense que es determini un àmbit temporal a la corrupció, ni territorial ni temàtic. En aquest sentit, va recordar, després de reunir-se el comitè de direcció del PP, que la justícia ja va tombar una comissió d’investigació a l’Ajuntament de Madrid aprovada a instàncies de Podem perquè “no definia l’àmbit jurídic”.

Limitació del 2015 al 2017

“La Inquisició ja fa molt de temps que va desaparèixer, a Espanya”, va dir fins a quatre vegades Maillo. Génova ha demanat un informe jurídic al Congrés per detectar si és possible fer una comissió d’investigació tan oberta. El PP s’escuda en el fet que el delicte de finançament il·legal no està tipificat com a tal des del 2015 i que caldrà començar a investigar des de llavors. A més, assegura que les comissions d’aquest estil només duren una legislatura i, com a tal, només s’hauria d’investigar des del 26-J. El que ja ha deixat clar l’oposició és que el primer cridat a declarar en aquesta comissió serà el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Maillo ha dit que el líder popular no tindrà problemes a comparèixer quan l’hi demanin, de la mateixa manera que testificarà en el judici de la primera etapa de la trama Gürtel el 26 de juliol.

El contrapès del Senat

Però per contrarestar la comissió sobre la caixa B del PP al Congrés, els populars han creat, gràcies a la seva majoria absoluta al Senat, una comissió d’investigació global sobre la corrupció en aquest ens amb l’objectiu d’obligar la resta dels líders estatals a comparèixer i poder pressionar-los perquè no elevin el to a l’altra cambra. “Estic convençut que el PSOE no tindrà cap inconvenient a parlar dels ERO a Andalusia, o de Podem i del seu finançament il·legal del règim iranià”, va assenyalar Maillo, assegurant també que a la UE no hi ha comissions d’investigació en institucions polítiques mentre hi ha processos judicials oberts.