El portaveu del PP de Palafolls deixa el partit amb una carta a Rajoy on l'acusa d'haver-lo "traït"

260x366 El fins ara portaveu del PP a Palafolls, Óscar Bermán El fins ara portaveu del PP a Palafolls, Óscar Bermán

El polèmic regidor i portaveu del PP a Palafolls, Óscar Bermán, ha anunciat la seva baixa de militància del partit a través d'una carta adreçada directament a Mariano Rajoy, on acusa el president espanyol i del PP d'haver-lo "traït" per ser crític amb l'actual direcció, i reivindica "el sentiment genuí de la dreta tradicional, sense trampes ni complexos".



Bermán, que va ser expedientat al setembre i suspès de militància dos anys per dir que Colau hauria d'estar "fregant terres", es reitera en aquelles declaracions i titlla ara "d' energúmena" l'alcaldessa per la seva "actitud d'ultratge i sectària" contra tot el que representa el PP.

Bermán: "En una societat seriosa i sana, Colau estaria fregant terres"Així mateix, assegura que en 25 anys de militància –disset dels quals, com a regidor– ha estat "lleial" als populars, i lamenta que al llarg dels anys el PP hagi modificat alguns dels seus postulats "fonamentals" com el dret a la vida, la família, la moral natural i la unitat nacional d'Espanya.

Bermán diu que ja fa temps que està allunyat ideològicament de l'actual direcció del PP i considera que l'expresident Jose maria Aznar va cometre un "error" en nomenar Rajoy successor seu. A Rajoy li retreu que no defensi la llibertat d'expressió de militants del PP com ell.

En aquest sentit, el polèmic regidor defensa poder oposar-se a la " immigració descontrolada" sense ser un xenòfob; defensar la " família tradicional" sense ser un homòfob; criticar la "nul·la integració de l'islam" sense pertorbar l'ordre multicultural, i "discutir" les xifres sobre la violència de gènere sense ser un maltractador.

Al mateix temps, Bermán lamenta que no es posi el crit al cel davant crítiques "denigrants" fetes des d'altres postulats polítics. Recorda el cas dels titellaires de Madrid o els múltiples acudits que tenen les víctimes d'ETA o el món de l'església com a protagonistes: "Però si jo critico la capacitat gestora de Colau és una ofensa a la sacrosanta imatge de la dona progressista".

Amb tot, Bermán creu que el PP ha "traït" els principis mateixos del partit i ha "decebut" les expectatives dels votats d'un partit "nacional espanyol, de centre dreta, cristià, occidental, liberal i conservador". El PP, conclou en la seva carta a Rajoy, "ja no té remei ni rectificació possible i morirà políticament amb vostè".