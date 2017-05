Podem posarà fi a la indefinició sobre el referèndum unilateral

Sense ambigüitats. La direcció de Podem Catalunya vol donar una "resposta clara" al referèndum unilateral que convocarà el Govern davant la negativa de l’Estat a oferir una sortida negociada. Com ja estava previst, seran les bases les que decidiran el posicionament de la formació lila. Ho faran a partir de dilluns vinent, quan la direcció enviarà uns documents que s’estan enllestint als 120 cercles que té arreu del país per debatre quina ha de ser la postura en la consulta. “Els documents reflectiran el posicionament de la formació”, va revelar el secretari general, Albano Dante Fachin, tot i que va deixar clar que la decisió final la tindrà la militància. En qualsevol cas, Fachin va subratllar que “en aquest procés de debat es plantejarà un sí o un no”. Podem trenca d’aquesta manera l’ambigüitat dels comuns, que eviten de moment posicionar-se en aquest debat.

Fachin no va voler fixar una data per acordar el posicionament del partit, però va avançar que el debat es podria tancar abans de les vacances tenint present els plans del Govern d’establir data i pregunta per aquelles dates.

Així mateix, Fachin va obrir la porta a sumar-se a l’òrgan de coordinació del referèndum que proposen l’ANC i la CUP per fer un seguiment de la consulta que el Govern preveu celebrar abans de finals de setembre. “Qualsevol espai que permeti saber quins són els plans del Govern, el veiem positiu”, va reblar el dirigent. Un posicionament que també contrasta amb el dels comuns, que han descartat sumar-s’hi en considerar que volen substituir el Pacte Nacional pel Referèndum.

El PDECat colla els comuns

Precisament un posicionament clar a favor del referèndum unilateral és una de les condicions que la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, va posar ahir sobre la taula dels comuns per poder negociar el suport dels seus vuit diputats al Congrés a la moció de censura contra Mariano Rajoy que impulsa el partit lila. “Si volen suport, hauran de demostrar que realment el volen [el referèndum]”, va afegir Pascal, que va afirmar que estar a favor de la consulta vol dir no només demanar que sigui pactada sinó acceptar que la Generalitat “té tot el dret a posar en marxa els mecanismes i logística perquè es pugui celebrar” amb o sense acord amb l’Estat.

Pascal, molesta per algunes declaracions sobre el PDECat que han fet alguns líders dels comuns -com la del tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Jaume Asens en què assegurava que el PDECat és un impediment per eixamplar la base sobiranista-, va reclamar també que, si volen col·laboració, cal que els comuns deixin de dirigir-se a la formació hereva de Convergència “des de l’insult”. A banda, però, per poder donar suport a la moció de censura contra Rajoy, el PDECat continua reclamant que Podem concreti el candidat alternatiu que promouen i quin programa de govern plantegen.