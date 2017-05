La presentació de la plataforma de suport a Susana Díaz reuneix una setantena de persones

Una setantena de militants i simpatitzants socialistes han assistit aquest dijous a Cornellà de Llobregat a la presentació de la plataforma de suport a Susana Díaz. L’acte s'ha celebrat a la seu comarcal de la UGT, el mateix lloc on el passat 18 d’abril es va presentar la plataforma a favor de Pedro Sánchez. En aquella ocasió la sala va quedar petita.

Entre els qui donen suport a Díaz hi ha hagut els alcaldes de Cornellà, Antoni Balmón, i el de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, a més de la secretària d’organització del PSOE a l'Aragó i consellera del govern aragonès, Pilar Alegre.

Balmón ha defensat el seu suport a Díaz assegurant que “és la més qualificada per representar el projecte socialista”, i sense citar-lo explícitament va criticar a Pedro Sánchez afirmant que “no volem a algú que vol posar en subhasta el que ha de ser Catalunya”. “Ara que està de moda l’estafa i la supèrbia la nostra obligació és mirar a la cara a la gent i Díaz té una mirada forta”, ha reblat el dirigent socialista encara al·lusió a Sánchez. Per l’alcalde de Cornellà el debat entre els candidats a les primàries a Catalunya no s’ha de centrar “en qui és més d’esquerres o qui arreglarà o donarà una sortida al poble de Catalunya” sinó que cal debatre “d’idoneïtat, trajectòria i qui dóna més garantia i per mi és Susana Díaz”.

Balmón s'ha mostrat convençut que les primàries, tot i la divisió que hi ha ara entre els militants que donen suport a un o altre candidat no provocarà cap escletxa en el PSC. “Estic molt tranquil perquè al dia següent continuarem com sempre i sabrem estar a l’alçada de qualsevol situació”. Sí que ha expressat preocupació, en canvi, pel que pugui succeir en el PSOE després del 21 de maig.

Per la seva part la Pilar Alegre ha lamentat el to “agre i amb insults” de la campanya i ha assegurat que Susana defensa un projecte “fort i unit per guanyar al PP”.