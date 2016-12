El president de Castella-la Manxa: "Rebutjo l'egoisme de qui territorialment vol ser més que els altres"

Dura crítica del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, a Catalunya. En el discurs de Cap d'Any, Page, que forma part del PSOE, ha defensat la unitat d'Espanya com a senyal d'igualtat i solidaritat entre els diferents territoris i ha rebutjat "l'egoisme individual" de qui vol "rapinyar o tenir més que la resta en moments en què es necessita més la solidaritat", així com l'egoisme de "qui territorialment vol ser més que els altres" (minut 3.10 del vídeo).

"Estem al cor d'Espanya i tenim Espanya al cor. No es pot dubtar del que som ni de qui som", ha afirmat, i s'ha compromès a defensar "i molt" des del seu càrrec "la unitat dels espanyols", partint de la base, ha dit, que Espanya és "la nació més antiga d'Europa" i que els ciutadans de Castella-la Manxa són "dipositaris de la cultura ara més puixant i potent de tot el món: la cultura espanyola". "Els que creiem en la igualtat, avui estem més obligats que mai a defensar la unitat. Unitat i igualtat van de bracet", ha dit.

Així, com a objectiu per al 2017, ha demanat "aconseguir més igualtat i solidaritat" per a tots els castellanomanxecs, cosa que s'aconseguirà amb una "progressiva millora" de la sanitat, l'educació, els serveis socials i l'ocupació. En aquest sentit, ha advocat també per seguir el camí de la "moderació" davant "tanta gent que presumeix de ser radical, d'insultar", i ha dit que "l'autèntica fortalesa i fermesa" està en la moderació.