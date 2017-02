El president de Múrcia declararà el 6 de març com a investigat pel cas Auditori

El president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, declararà el proper 6 de març en qualitat de investigat pel cas Auditori, pels presumptes delictes de prevaricació continuada, frau, falsedat en document oficial i malversació de cabals públics.

Sánchez ha avançat aquesta citació als periodistes aquest matí durant la clausura de l'Assemblea de la Federació d'Exportadors Agroalimentaris Fepex.

El jutge atribueix tres delictes al president de MúrciaL'instructor del cas Púnica, el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, va dictar una interlocutòria en la qual conforma la peça relativa a les activitats de la trama a Múrcia i atribueix la possible comissió dels delictes de frau, suborn i revelació d'informació reservada al president de Múrcia i, també, la senadora del PP Pilar Barreiro.

La presumpta activitat criminal del president murcià estaria relacionada, segons Velasco, per suposadament concertar amb empreses per arreglar contractes de formació en la conselleria d'Educació amb la finalitat de realitzar, en realitat, treballs particulars de reputació a internet i xarxes socials per reformar la seva imatge de cara a la seva postulació com a president de Múrcia.