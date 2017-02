El líder gironí del PDECat es planteja demanar la dimissió a l'alcaldessa de Figueres

El president del PDECat a les comarques gironines, Pere Vila, ha assegurat que vol mantenir el govern de Marta Felip a Figueres però no descarta demanar la dimissió a l'alcaldessa, també del PDECat, si no és possible un pacte amb cap dels grups de l'oposició.

Vila ha confirmat que s'estan mantenint converses a nivell de demarcació amb formacions com ERC o la CUP per explorar possibles acords. Per al president provincial de la formació, cal seguir treballant per aconseguir una "majoria alternativa tant si és dins del govern com amb acords puntuals" per tal que l'alcaldessa continuï. Tot i això, ha declarat que són conscients que serà "difícil".

Vila també s'ha pronunciat sobre la sortida d' Unió del govern i ha admès que "no és una notícia agradable", com tampoc ho va ser el trencament del pacte amb el PSC perquè "es podia haver resolt el tema sense arribar al punt on hem arribat".

Les paraules de Vila arriben després que, aquest matí, Marta Felip afirmés que seguirà al càrrec. L'alcaldessa ha assegurat que continuarà governant amb minoria i ha animat l'oposició a presentar una moció de censura "si els grups consideren que hi ha una opció alternativa millor". Felip creu que la situació actual és fruit d'una batalla entre els seus antics socis, Pere Casellas (PSC) i Manuel Toro (UDC), que "feia setmanes o algun mes que s'estava gestant".

Tot i això, l'alcaldessa també ha dit que no tots els grups de l'oposició comparteixen la mateixa postura. Per aquest motiu té previst iniciar una ronda de consultes amb la resta de partits per veure "quins posicionaments agafem i quins suports podem tenir en el futur". De moment, Vila es reunirà en les properes hores amb Felip per abordar la crisi.

La crisi es trasllada a les xarxes

La situació a l'Ajuntament de Figueres és cada vegada més tensa, fins al punt que aquest matí la disputa s'ha traslladat també a les xarxes socials. L'alcaldessa ha fet una piulada assimilant l'actitud del líder d'Unió a la màfia, afirmant que "l'objectiu de Manuel Toro ha passat de l'Empordà-Toscana-Provença a Sicilia-Prizzi-Corleone". Per la seva banda, Toro ha respost: "Molt bo! Hi ha "Padrina", no "Padrino! @MartaFelip".