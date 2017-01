El "president" Rivera torna al Parlament

"Avui hem tingut una visita especial, ha vingut el nostre president, que també va ser molts anys diputat d'aquesta cambra". Aquestes han estat les paraules d' Inés Arrimadas per donar pas al líder del seu partit, Albert Rivera, al faristol del Parlament. "No el tenim molt sovint, però ens ha fet una visita expressament", ha afegit la cap de l'oposició abans de donar-li la paraula. Rivera, que ahir ja va tenir una reunió amb el grup de C's a l'Ajuntament de Barcelona, li agraeix la presentació: "Sempre és un plaer tornar a la casa que va veure néixer aquest partit polític".

Néixer i també créixer, ha afegit, destacant que la formació ha passat de 3 diputats autonòmics i 13 regidors el 2012 a 1550 regidors, quasi 100 diputats autonòmics i 32 al Congrés el 2016. I malgrat haver perdut 8 diputats del 20-D al 26-J i haver-se quedat sense representació parlamentària al País Basc i a Galícia, Rivera ha celebrat estar imposant reformes al PP i que el PSOE s'hi sumi. "Si algú està satisfet amb el que està passant al Congrés, som nosaltres [...] a Espanya li senta molt bé no tenir majoria absoluta".



Just després de començar la roda de premsa, parada tècnica per problemes amb els micròfons, que emetien un so distorsionat. "Envio una salutació a la càmera oculta [...] No vull pensar malament, però...", ha ironitzat Rivera. "El micro està pitjor que rodalies", ha afegit quan ja passaven 5 minuts. Al final, 'a capella' i, precisament, per reclamat més inversions de l'Estat en rodalies. "Està molt bé fer operacions diàleg, però el que cal fer és posar diners", ha dit, erigint-se com a interlocutor entre Catalunya i l'Estat. "A Catalunya, com a Galícia, Andalusia o qualsevol lloc espanya hi ha reivindicacions legítimes i necessàries", ha afegit.



No es referia a la independència, sinó (encara) a les infraestructures. Per l'estat propi ja hi ha el Govern i els 'comuns': "Cada cop es veu més clar cap a on gira Podem i BComú: cap al procés separatista. Queda clar que Colau i els seus companys apostaran per la via separatista", ha insistit, llançant un repte al nou subjecte polític, que ha identificat amb Podem: "S'haurà de definir clarament. A les eleccions autonòmiques un ha de contestar pregunta del milió. No pots defensar un referèndum i no dir què votaràs".

Ell té clara la seva aposta: "Una via constructiva dins de l' estat autonòmic". Així ho defensarà al Congrés, on també s'emporta "deures" de Catalunya. A part de combatre les "retallades i precarietat en manteniment infraestructures", reclamar també unes millors condicions per a petites i mitjanes empreses i autònoms. Aquesta última reclamació ha sortit de la trobada que ha tingut amb Pimec poca estona abans, un dia després de trobar-se amb empresaris del sector de l'hostaleria i la restauració a Barcelona (i assistir al naixement de la plataforma unionista Concòrida Cívica).

"És un català més, que vol que les qüestions que afecten la seva terra siguin tirades endavant", ha defensat Arrimadas. Rivera ha decidit visitar "la seva terra" poc abans del congrés de C's, que tindrà lloc els dies 4 i 5 de febrer. Un conclave en què el partit renunciarà a la seva ànima socialdemòcrata, tal com va explicar l'ARA, i on no hi faltaran veus crítiques amb l'actual direcció i els seus plans per al partit. Una d'elles, la de l'eurodiputada Carolina Punset, que aquest divendres ha acusat Rivera d'haver-se entregat al PP per convertir-se en la seva "marca blanca".



Punset, que va dimitir de l'executiva fa uns mesos, ha descartat disputar el lideratge a Rivera, un fet que el president de C's ha aprofitat per contraatacar: "Convido a tothom que vulgui fer un model millor, que es presenti a les primàries [...] Accepto critiques, però generar dubtes des del sofà de casa i sense aportar solucions, no està bé", ha dit, reivindicant C's com el partit "més democràtic a Espanya".

Amb la intenció de continuar com a president de la formació, Rivera ja té pensats els noms per a la seva direcció, però no els avança. Hi haurà algun català més? "Quan penso un equip de treball no se m'acudeix pensar on ha nascut la gent. Això no és el comitè federal del PSOE ni res semblant, per sort". Al seu partit, tots són ciutadans del món.