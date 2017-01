El president creu que la reunió amb Rajoy serà imminent

Compte enrere per a la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Els dos van donar per fet ahir que la trobada es produirà de manera imminent, i si el president català afirmava en una entrevista a Catalunya Ràdio que la cita podria ser abans que acabi el mes de gener, Rajoy recollia el guant més tard i assegurava que “no hi haurà cap problema” a reunir-se els pròxims dies. Serà una cita, però, a la qual els dos dirigents arribaran amb les cartes marcades pel que fa al debat principal que han d’abordar: el referèndum.

Si dimarts la reunió entre la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i el vicepresident català, Oriol Junqueras, va liquidar qualsevol opció d’un referèndum pactat, el president espanyol va insistir ahir que en cap cas permetrà que es voti sobre la independència: “No autoritzaré la celebració de cap referèndum que afecti la unitat d’Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols”, va avisar després de reunir-se a la Moncloa amb el primer ministre irlandès, Enda Kenny.

Una tesi que topa frontalment amb els plans de Puigdemont, que ahir va refermar el seu compromís amb la celebració d’un referèndum que, va dir, “serà vinculant i efectiu perquè el Govern es compromet a aplicar el resultat”. Després que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, obrís la porta a donar suport a la votació “si era efectiva” -més enllà que sigui pactada o no-, el president de la Generalitat va defensar que el que farà vàlid el referèndum seran els ciutadans, i va enumerar algunes de les garanties que ha d’oferir l’executiu català: que hi hagi informació, que tothom pugui accedir a la votació, que hi hagi un procediment net en el qual el Govern sigui neutral, que els partidaris del sí i del no es puguin expressar, i que els ciutadans votin en condicions d’igualtat i sent coneixedors de les conseqüències del seu vot.

Puigdemont va reiterar també que, encara que sigui sense el permís de l’Estat, la votació se celebrarà: “Si som capaços nosaltres d’organitzar el referèndum, el referèndum es farà. I punt”.

Tot i la distància entre els dos pel que fa al procés, Rajoy va assegurar que, al marge d’aquest punt, està disposat a parlar de tot, “dels pressupostos, de les inversions i dels assumptes que afecten el dia a dia dels ciutadans”, i va tornar a reclamar al president de la Generalitat que es repensi la seva negativa a assistir a la Conferència de Presidents que es farà dimarts al Senat.

Albiol posa condicions

Qui sí que va posar condicions a la reunió entre els dos presidents va ser el coordinador general del PP a Catalunya i líder dels populars al Parlament, Xavier García Albiol, que en una entrevista a TV3 va assegurar que Rajoy només està disposat a trobar-se amb Puigdemont si té garanties que de la trobada en pot sortir un “acord” sobre alguna cosa, ja sigui polítiques sanitàries, finançament o infraestructures.