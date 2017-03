El president del Múrcia, escollit líder del PP a la regió amb el 93,52% dels vots

Tancar files fins a les últimes conseqüències. És l'estratègia del PP amb els casos de corrupció dins del partit. Mariano Rajoy va donar suport al seu extresorer, Luis Bárcenas, fins que el van tancar en presó preventiva. El president espanyol va fer el mateix amb l'exalcaldessa de València, Rita Barberá. Només van expulsar-la de l'aixopluc del grup popular al Senat quan no va haver-hi més remei. El PP madrileny va fer també ahir amb un homenatge sonat a Esperanza Aguirre -5 minuts d'aplaudiments amb plors inclosos-, que passa definitivament el relleu a Cristina Cifuentes al capdavant del partit a la Comunitat mentre es multipliquen els escàndols de corrupció que l'envolten -l'última, la trama Púnica-. I aquest dissabte ha arribat el torn al president de Múrica.

Malgrat estar investigat per prevaricació continuada, frau contra l'administració pública, falsedat en document oficial i malversació de cabdals públics, el partit l'ha volgut premiar. El PP murcià l'ha escollit líder de la formació a la regió amb un 93,52% dels vots. Cap altre candidat li ha fet ombra el en congrés autonòmic. Sánchez ha assegurat que assumia la presidència del PP de Múrcia amb la " consciència tranquil·la", així com ha reivindicat "posar en valor la política honesta, justa, neta i decent" enfront a una oposició que vol "entrar al govern per les cloaques de la democràcia".

Sánchez ha estat l'únic candidat a presidir el PP murcià. El mateix ha passat a Andalusia, el País Basc, Astúries, Canàries i Castella-La Manxa, on la secretària general del PP ha estat reelegida presidenta de la comunitat malgrat acumular ja el càrrec del partit a nivell estatal i el de ministra de Defensa.

L'únic cas diferent és el de la Comunitat de Madrid, on Cifuentes va voler celebrar primàries obertes a la militància però igualment es va imposar amb un amb un 86,38% dels vots a Luis Asúa. Al País Basc, l'exministre Alfonso Alonso ha estat reelegit president del PP basc amb un 94,96% dels vots. I demà serà el torn de Juanma Moreno a Andalusia, amb un percentatge similar i que comptarà amb el suport de Rajoy.

La batalla a Castella i Lleó

El PP, a diferència del PSOE i Podem, està acostumat a viure successions o renovacions tranquil·les. Però els últims anys no ha pogut evitar algunes turbulències. La més forta és a Castella i Lleó, on s'enfronten aquest cap de setmana en votacions l'alcalde de Lleó, Antonio Silván, i el regidor de Salamanca Alfonso Rodríguez Mañuco, enmig d'una forat polèmica interna pels cens sobre qui pot votar i qui no.