El president de l’Audiència de Barcelona posa el judici del cas Palau com a exemple de rapidesa judicial

El president de l’Audiència Provincial de Barcelona, Antonio Recio, ha posat avui com a exemple de celeritat i bona feina el judici del cas Palau. "M’agradaria destacar el cas Palau, un assumpte d’enorme complexitat que entra a l’Audiència a principis d’agost del 2016" i que al desembre ja s'hauria pogut jutjar si no fos perquè els magistrats tenien l'agenda plena, segons ha declarat a la presentació de la memòria judicial de l’any passat. Ha explicat que van demanar suports al Consell General del Poder Judicial, al ministeri i a la conselleria de Justícia, i que la resposta de totes les administracions havia sigut "molt bona". "El judici s’ha desenvolupat d’una manera impecable", ha insistit, i ha afegit que ha sigut "un exemple de bona administració de justícia".

El cas Palau, amb tot, es va començar a instruir l’any 2009. Recio ha admès que la fase d’instrucció, prèvia al judici, no ha sigut tan exemplar. Ho ha atribuït a la manca de mitjans. "Quan als jutges se’ns dota de mitjans adequats i hi ha una implicació de totes les administracions, oferim una resposta adequada i àgil", ha declarat, i ha afegit que "l’esforç en qualitat sempre s’ha mantingut i es mantindrà", de manera que si falten mitjans se’n ressent la rapidesa. A més, ha recordat que la fase d’instrucció es va demorar, en part, perquè la legislació processal s’hauria de modificar. Actualment permet que les parts pequin d'"un excés de recursos" en la fase d’instrucció. Ha admès que es va trigar molt a resoldre alguns recursos, però ha afegit que durant la instrucció "la situació de l’Audiència era insuportable", i que precisament per això es van haver de crear 11 noves places de jutge.